Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником - 22.08.2022 Украина.ру
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Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником
Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником - 22.08.2022 Украина.ру
Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что нигде не работает, но числится одним из немногих "тайных советников" администрации украинского президента. Об этом он рассказал 22 августа в эфире украинского телеканала 1+1
2022-08-22T12:37
2022-08-22T12:37
новости
алексей арестович
офис
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украина
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Ранее украинские СМИ опубликовали список из 46 штатных и внештатных советников президента Украины. Алексея Арестовича среди них нет. Арестович объяснил это не профессиональностью украинских журналистов.
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новости, алексей арестович, офис, президент, украина
Новости, Алексей Арестович, офис, президент, Украина

Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником

12:37 22.08.2022
 
© Алексей Арестович/ФейсбукАлексей Арестович
Алексей Арестович
© Алексей Арестович/Фейсбук
Читать в
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что нигде не работает, но числится одним из немногих "тайных советников" администрации украинского президента. Об этом он рассказал 22 августа в эфире украинского телеканала 1+1
"Правду ответить? Я нигде не работаю. Я – ФОП (физическое лицо-предприниматель – прим. ред.)", - сказал Арестович. – "Есть три категории советников в офисе президента: советник главы офиса, советник президента и советник офиса. Я советник офиса. Таких меньше всего, мы очень тайные. Действительный статский тайный советник".
Ранее украинские СМИ опубликовали список из 46 штатных и внештатных советников президента Украины. Алексея Арестовича среди них нет. Арестович объяснил это не профессиональностью украинских журналистов.
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 10:27
Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупостьУкраинцы - глупые и слабые, и за это расплатятся своими жизнями, и жизнями тысяч родных и близких, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 16 августа в своем Telegram-канале
 
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