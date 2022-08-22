https://ukraina.ru/20220822/1037941123.html
Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником
Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником - 22.08.2022 Украина.ру
Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что нигде не работает, но числится одним из немногих "тайных советников" администрации украинского президента. Об этом он рассказал 22 августа в эфире украинского телеканала 1+1
2022-08-22T12:37
2022-08-22T12:37
2022-08-22T12:37
новости
алексей арестович
офис
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Ранее украинские СМИ опубликовали список из 46 штатных и внештатных советников президента Украины. Алексея Арестовича среди них нет. Арестович объяснил это не профессиональностью украинских журналистов.
https://ukraina.ru/20220817/1037754886.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей арестович, офис, президент, украина
Новости, Алексей Арестович, офис, президент, Украина
Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что нигде не работает, но числится одним из немногих "тайных советников" администрации украинского президента. Об этом он рассказал 22 августа в эфире украинского телеканала 1+1