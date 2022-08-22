https://ukraina.ru/20220822/1037941123.html

Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником

Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником - 22.08.2022 Украина.ру

Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что нигде не работает, но числится одним из немногих "тайных советников" администрации украинского президента. Об этом он рассказал 22 августа в эфире украинского телеканала 1+1

2022-08-22T12:37

2022-08-22T12:37

2022-08-22T12:37

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Ранее украинские СМИ опубликовали список из 46 штатных и внештатных советников президента Украины. Алексея Арестовича среди них нет. Арестович объяснил это не профессиональностью украинских журналистов.

https://ukraina.ru/20220817/1037754886.html

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новости, алексей арестович, офис, президент, украина