https://ukraina.ru/20220822/1037930700.html
В Турции "Калинка-малинка" помешала польской журналистке на отдыхе скорбить по Украине
В Турции "Калинка-малинка" помешала польской журналистке на отдыхе скорбить по Украине - 22.08.2022 Украина.ру
В Турции "Калинка-малинка" помешала польской журналистке на отдыхе скорбить по Украине
В Турции туристы из разных стран пляшут вместе "Калинку-малинку", пока поляки выкрикивают им назло "славу Украине". О том, как русская песня объединила отдыхающих и помешала одной женщине скорбить по Украине, пишет журналистка польского издания Onet.pl Каролина Ополска
2022-08-22T10:24
2022-08-22T10:24
2022-08-22T10:24
новости
польша
журналистка
турция
отель
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Журналистка Каролина Ополска провела отпуск в Турции. Вместе с детьми она отдыхала на Черноморском побережье, плавала в бассейне, загорала на лежаках и восхищалась турецкими аниматорами, разговаривающими на "англо-польско-немецко-русском диалекте", ела мед с мороженым и набрала 2 килограмма веса. На этом положительные эмоции полячки закончились.Больше всего Ополска переживала, что попадет в компанию русских туристов, пишет она в статье. По ее словам, русских в отеле было "посчитать по пальцам одной руки", и они не реагировали на вскрикивания про Украину от туристов из Польши. Более того, постояльцы включили русскую музыку и все вместе под нее танцевали.В итоге Ополски понравился отдых в Турции. Ее поразила открытость для туристов из России и русская музыка, которой наслаждались гости отеля. Единственное, что омрачило ее впечатления - "Калинка-малинка", которая мешала сосредоточиться на "чудовищных картинах войны".
https://ukraina.ru/20220804/1037272081.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, журналистка, турция, отель
В Турции "Калинка-малинка" помешала польской журналистке на отдыхе скорбить по Украине
В Турции туристы из разных стран пляшут вместе "Калинку-малинку", пока поляки выкрикивают им назло "славу Украине". О том, как русская песня объединила отдыхающих и помешала одной женщине скорбить по Украине, пишет журналистка польского издания Onet.pl Каролина Ополска
Журналистка Каролина Ополска провела отпуск в Турции. Вместе с детьми она отдыхала на Черноморском побережье, плавала в бассейне, загорала на лежаках и восхищалась турецкими аниматорами, разговаривающими на "англо-польско-немецко-русском диалекте", ела мед с мороженым и набрала 2 килограмма веса. На этом положительные эмоции полячки закончились.
Больше всего Ополска переживала, что попадет в компанию русских туристов, пишет она в статье. По ее словам, русских в отеле было "посчитать по пальцам одной руки", и они не реагировали на вскрикивания про Украину от туристов из Польши. Более того, постояльцы включили русскую музыку и все вместе под нее танцевали.
"Из динамиков над бассейнами отеля звучала музыка, а во время вечерних представлений звучала русская музыка . Еще польская, немецкая и американская, но больше всего меня обидела именно русская. Так что, когда я впервые услышал рокочущую "Калинку" и интернациональная толпа начала плясать, я была ошеломлена", - пишет Ополски.
В итоге Ополски понравился отдых в Турции. Ее поразила открытость для туристов из России и русская музыка, которой наслаждались гости отеля. Единственное, что омрачило ее впечатления - "Калинка-малинка", которая мешала сосредоточиться на "чудовищных картинах войны".