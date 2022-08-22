https://ukraina.ru/20220822/1037919398.html

Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам

Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам - 22.08.2022 Украина.ру

Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам

Ряд оппозиционных политиков Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщила 22 августа газета Bild

2022-08-22T07:40

2022-08-22T07:40

2022-08-22T07:40

виза

германия

россия

новости

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В частности, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) назвал "невыносимым" тот факт, что россияне "едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло".Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России, заявив, что население России не является врагом.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским.

https://ukraina.ru/20220820/1037901091.html

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виза, германия, россия, новости