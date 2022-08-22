Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам - 22.08.2022 Украина.ру
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Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам
Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам - 22.08.2022 Украина.ру
Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам
Ряд оппозиционных политиков Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщила 22 августа газета Bild
2022-08-22T07:40
2022-08-22T07:40
виза
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россия
новости
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В частности, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) назвал "невыносимым" тот факт, что россияне "едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло".Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России, заявив, что население России не является врагом.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским.
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виза, германия, россия, новости
виза, Германия, Россия, Новости

Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам

07:40 22.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Процедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Ряд оппозиционных политиков Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщила 22 августа газета Bild
В частности, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) назвал "невыносимым" тот факт, что россияне "едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло".

"Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы", - заявила в свою очередь Андреа Линдхольц, представитель "сестринской" ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС).

Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России, заявив, что население России не является врагом.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским.
Оформление паспортов с дополнительными биометрическими данными - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 13:12
"Российский менталитет": эксперты о том, почему отказ в выдаче виз не принесет эффектаУгрозы не выдавать шенгенские визы не окажут ожидаемого европейскими представителями власти эффекта на россиян, таком менталитет российского общества, считают опрошенные РИА Новости эксперты
 
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