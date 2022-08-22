https://ukraina.ru/20220822/1037919398.html
Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам
Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам - 22.08.2022 Украина.ру
Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам
Ряд оппозиционных политиков Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщила 22 августа газета Bild
2022-08-22T07:40
2022-08-22T07:40
2022-08-22T07:40
виза
германия
россия
новости
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В частности, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) назвал "невыносимым" тот факт, что россияне "едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло".Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России, заявив, что население России не является врагом.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским.
https://ukraina.ru/20220820/1037901091.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
виза, германия, россия, новости
виза, Германия, Россия, Новости
Немецкие политики поддержали запрет на выдачу виз россиянам
Ряд оппозиционных политиков Германии выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщила 22 августа газета Bild
В частности, Деннис Радтке из Христианско-демократического союза (ХДС) назвал "невыносимым" тот факт, что россияне "едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло".
"Федеральное правительство не должно снова выступать против наших европейских партнеров: выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы", - заявила в свою очередь Андреа Линдхольц, представитель "сестринской" ХДС партии Христианско-социальный союз (ХСС).
Представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Юрген Хардт призвал к прекращению выдачи виз только тем россиянам, которые связаны с руководством России, заявив, что население России не является врагом.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским.