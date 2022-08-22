https://ukraina.ru/20220822/1037919169.html

"Черная дыра": американцы раскритиковали поставки вооружения Украине

"Черная дыра": американцы раскритиковали поставки вооружения Украине - 22.08.2022 Украина.ру

"Черная дыра": американцы раскритиковали поставки вооружения Украине

Читатели американского издания Newsweek на днях отреагировали на данные о поставках Украине западного оружия, опубликованные системой мониторинга Ukraine Support Tracker

2022-08-22T07:26

2022-08-22T07:26

2022-08-22T07:34

сша

вооружение

украина

новости

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Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают", "(Президенту США Джо – ред.) Байдену нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его с (сыном Байдена – ред.) Хантером преступлениях в этой стране", "Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для вооруженных сил США", - написали они.Согласно данным UST, Штаты обязались оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 миллиарда долларов. При этом новые заверения о военной помощи Киеву со стороны Европы в июле "стали совершенно пустыми": к августу ни одна крупная страна ЕС "не взяла на себя существенных новых обязательств".Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ukraina.ru/20220814/1037643606.html

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сша, вооружение, украина, новости