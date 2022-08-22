Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО
Искажение ситуации в головах жителей Украины шокирует и пугает, они действительно не знают, что восемь лет происходило в Донбассе, рассказал в интервью Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем
Он заметил, что в начале СВО ему писали некоторые знакомые и совершенно посторонние люди из Киева, называя "фашистом", а когда он спрашивал их – "знаете ли вы, что восемь лет творилось в Донбассе?", люди отвечали, что Донецк "бомбит Россия".
Но, я говорю вам, это не какая-нибудь "кремлевская пропаганда", это на полном серьезе люди приходят и говорят: "Вы сами себя обстреливаете"… Это прямо до мурашек по коже, мне страшно стало…
Лундстрем также рассказал, что со своими украинскими коллегами и друзьями сейчас не общается. С некоторыми, чтобы не портить отношения, с другими – в целях их безопасности.
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12 августа, 07:55Херсонская область выходит из "сумрака украинской пропаганды" — замглавы ВГАНаселение Херсонской области постепенно выходит из "сумрака украинской пропаганды", так как люди видят, что о них заботятся лучше, чем при Украине. Об этом заявила замглавы администрации региона Екатерина Губарева, передает 12 августа РИА Новости