https://ukraina.ru/20220822/1037916483.html

Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО

Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО - 22.08.2022 Украина.ру

Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО

Искажение ситуации в головах жителей Украины шокирует и пугает, они действительно не знают, что восемь лет происходило в Донбассе, рассказал в интервью Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем

2022-08-22T05:55

2022-08-22T05:55

2022-08-22T05:55

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Он заметил, что в начале СВО ему писали некоторые знакомые и совершенно посторонние люди из Киева, называя "фашистом", а когда он спрашивал их – "знаете ли вы, что восемь лет творилось в Донбассе?", люди отвечали, что Донецк "бомбит Россия".Лундстрем также рассказал, что со своими украинскими коллегами и друзьями сейчас не общается. С некоторыми, чтобы не портить отношения, с другими – в целях их безопасности.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037576638.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, скрипачи, киев, сво, страх