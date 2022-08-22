Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО - 22.08.2022 Украина.ру
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Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО
Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО - 22.08.2022 Украина.ру
Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО
Искажение ситуации в головах жителей Украины шокирует и пугает, они действительно не знают, что восемь лет происходило в Донбассе, рассказал в интервью Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем
2022-08-22T05:55
2022-08-22T05:55
новости
скрипачи
киев
сво
страх
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Он заметил, что в начале СВО ему писали некоторые знакомые и совершенно посторонние люди из Киева, называя "фашистом", а когда он спрашивал их – "знаете ли вы, что восемь лет творилось в Донбассе?", люди отвечали, что Донецк "бомбит Россия".Лундстрем также рассказал, что со своими украинскими коллегами и друзьями сейчас не общается. С некоторыми, чтобы не портить отношения, с другими – в целях их безопасности.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037576638.html
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новости, скрипачи, киев, сво, страх
Новости, скрипачи, Киев, СВО, страх

Известный российский скрипач рассказал, что напугало его во время СВО

05:55 22.08.2022
 
© Московская государственная консерватория имени П.И.ЧайковскогоПётр Лундстрем
Пётр Лундстрем
© Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского
Читать в
Искажение ситуации в головах жителей Украины шокирует и пугает, они действительно не знают, что восемь лет происходило в Донбассе, рассказал в интервью Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем
Он заметил, что в начале СВО ему писали некоторые знакомые и совершенно посторонние люди из Киева, называя "фашистом", а когда он спрашивал их – "знаете ли вы, что восемь лет творилось в Донбассе?", люди отвечали, что Донецк "бомбит Россия".
Но, я говорю вам, это не какая-нибудь "кремлевская пропаганда", это на полном серьезе люди приходят и говорят: "Вы сами себя обстреливаете"… Это прямо до мурашек по коже, мне страшно стало…
Лундстрем также рассказал, что со своими украинскими коллегами и друзьями сейчас не общается. С некоторыми, чтобы не портить отношения, с другими – в целях их безопасности.
Полный текст интервью читайте здесь.
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