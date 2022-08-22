“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант - 22.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант
“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант - 22.08.2022 Украина.ру
“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант
Пианист украинского происхождения Александр Романовский поехал в Донбасс и дал концерт в освобождённом Мариуполе. В результате он лишился работы преподавателя в Королевском колледже музыки в Лондоне. Про этот случай рассказал в интервью изданию Украина.ру российский скрипач Пётр Лундстрем, выступивший в разрушенном городе вместе с Романовским
2022-08-22T06:05
2022-08-22T06:05
спецоперация
новости
музыканты
великобритания
преследования
мариуполь
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Лундстрем предположил, что у Романовского будут и “дальнейшие последствия”, но он прекрасно понимал, на что идёт, выступая в Мариуполе.С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.Ранее про отстранение от работы Романовского сообщила британская газета The Times.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, музыканты, великобритания, преследования, мариуполь
Спецоперация, Новости, музыканты, Великобритания, преследования, Мариуполь

“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант

06:05 22.08.2022
 
© Московская государственная консерватория имени П.И.ЧайковскогоПётр Лундстрем
Пётр Лундстрем
© Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского
Читать в
Пианист украинского происхождения Александр Романовский поехал в Донбасс и дал концерт в освобождённом Мариуполе. В результате он лишился работы преподавателя в Королевском колледже музыки в Лондоне. Про этот случай рассказал в интервью изданию Украина.ру российский скрипач Пётр Лундстрем, выступивший в разрушенном городе вместе с Романовским
Лундстрем предположил, что у Романовского будут и “дальнейшие последствия”, но он прекрасно понимал, на что идёт, выступая в Мариуполе.

Поймите тоже, что в Европе поддерживать нас (Россию – ред.) – опасно для жизни. … Понимаете, на фронтах у нас идет специальная военная операция, а на культурном фронте на объявлена самая настоящая война

Пётр Лундстрем
Пётр Лундстрем
Российский скрипач
С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.
Композитор, Народный артист РСФСР Сергей Прокофьев - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 07:45
Пианистка Лисица рассказала об "отмене" композиторов на УкраинеВ ряды запрещенных на Украине деятелей культуры прошлого на волне общей русофобии попадают даже те личности, кто не был русскими, или, напротив, были украинцами, рассказала в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
Ранее про отстранение от работы Романовского сообщила британская газета The Times.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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