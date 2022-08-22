https://ukraina.ru/20220822/1037906671.html

“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант

“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант - 22.08.2022 Украина.ру

“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант

Пианист украинского происхождения Александр Романовский поехал в Донбасс и дал концерт в освобождённом Мариуполе. В результате он лишился работы преподавателя в Королевском колледже музыки в Лондоне. Про этот случай рассказал в интервью изданию Украина.ру российский скрипач Пётр Лундстрем, выступивший в разрушенном городе вместе с Романовским

2022-08-22T06:05

2022-08-22T06:05

2022-08-22T06:05

спецоперация

новости

музыканты

великобритания

преследования

мариуполь

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Лундстрем предположил, что у Романовского будут и “дальнейшие последствия”, но он прекрасно понимал, на что идёт, выступая в Мариуполе.С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.Ранее про отстранение от работы Романовского сообщила британская газета The Times.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220723/1036775411.html

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новости, музыканты, великобритания, преследования, мариуполь