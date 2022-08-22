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“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант
“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант - 22.08.2022 Украина.ру
“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант
Пианист украинского происхождения Александр Романовский поехал в Донбасс и дал концерт в освобождённом Мариуполе. В результате он лишился работы преподавателя в Королевском колледже музыки в Лондоне. Про этот случай рассказал в интервью изданию Украина.ру российский скрипач Пётр Лундстрем, выступивший в разрушенном городе вместе с Романовским
2022-08-22T06:05
2022-08-22T06:05
2022-08-22T06:05
спецоперация
новости
музыканты
великобритания
преследования
мариуполь
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Лундстрем предположил, что у Романовского будут и “дальнейшие последствия”, но он прекрасно понимал, на что идёт, выступая в Мариуполе.С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.Ранее про отстранение от работы Романовского сообщила британская газета The Times.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220723/1036775411.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, музыканты, великобритания, преследования, мариуполь
Спецоперация, Новости, музыканты, Великобритания, преследования, Мариуполь
“В Европе поддерживать Россию опасно” – российский музыкант
Пианист украинского происхождения Александр Романовский поехал в Донбасс и дал концерт в освобождённом Мариуполе. В результате он лишился работы преподавателя в Королевском колледже музыки в Лондоне. Про этот случай рассказал в интервью изданию Украина.ру российский скрипач Пётр Лундстрем, выступивший в разрушенном городе вместе с Романовским