Главное на 22 августа: в России и в мире
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Главное на 22 августа: в России и в мире
Главное на 22 августа: в России и в мире
Главное на 22 августа: в России и в мире
Сергей Лавров обсудит с главой МВД Сербии взаимное сотрудничество, Рига протестует против сноса монумента советским воинам, а США и Южная Корея проводят военные учения. Подробнее о наиболее важных событиях 22 августа — читайте в подборке Украина.ру
2022-08-22T07:50
2022-08-22T08:29
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Россия— Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МВД Сербии Александром ВулинымПредполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам.— В Москве пройдет предварительное заседание по иску Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к блогеру Алексею Навальному, его соратникам и ряду изданийИсточник, знакомый с материалами искового заявления, отметил, что поводом для подачи стал видеоролик на Youtube-канале Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров», а также материалы об этом в изданиях The Insider* и New Lines. По данным пресс-службы суда, истец требует опровержения информации, которую он считает порочащей его честь и достоинство. Требований о денежной компенсации в исковом заявлении не содержится.— В Татарстане состоится заседание совета директоров компании «Татнефть» В повестке дискуссии — стратегия развития группы до 2030 года в условиях «новых вызовов».Ближнее зарубежье— В столице Латвии Риге состоится акция протеста против сноса монумента советским воинам3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник советским воинам в столице Латвии будет демонтирован, после чего его ждет утилизация, так как он якобы не имеет никакой художественной ценности. На снос памятника планируется потратить около € 2,1 млн ($ 2,12 млн).Мир— В США пройдет заседание Совета безопасности ООНВстреча будет посвящена поддержанию международного мира и безопасности и содействию общей безопасности посредством осуществления диалога и сотрудничества.Как ожидается, участники обсудят, в том числе, итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.— Крайний срок выдвижения кандидатур для участия в президентских выборах в СловенииС 22 августа можно будет собирать подписи в поддержку кандидатов и подавать кандидатуры для участия в выборах. 28 сентября — крайний срок подачи кандидатур. 22 сентября будет официально запущена избирательная кампания.— Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Катар— В Швейцарии пройдет конференция государств-участников международного договора о торговле оружием— Южная Кореи и США начнут совместные военные ученияУчения пройдут с 22 августа по 1 сентября. В них будут задействованы десятки тысяч военнослужащих, а также военная авиация и танки.Военнослужащие будут, в частности, отрабатывать действия, направленные на уничтожение оружия массового поражения и атак с применением беспилотников.* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
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эксклюзив, главное, анонс, события, украина, россия, мир, экономика, политика
Эксклюзив, главное, анонс, события, Украина, Россия, мир, Экономика, политика

Главное на 22 августа: в России и в мире

07:50 22.08.2022 (обновлено: 08:29 22.08.2022)
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
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Сергей Лавров обсудит с главой МВД Сербии взаимное сотрудничество, Рига протестует против сноса монумента советским воинам, а США и Южная Корея проводят военные учения. Подробнее о наиболее важных событиях 22 августа — читайте в подборке Украина.ру

Россия

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МВД Сербии Александром Вулиным
Предполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам.
В Москве пройдет предварительное заседание по иску Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к блогеру Алексею Навальному, его соратникам и ряду изданий
Источник, знакомый с материалами искового заявления, отметил, что поводом для подачи стал видеоролик на Youtube-канале Навального «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров», а также материалы об этом в изданиях The Insider* и New Lines.
По данным пресс-службы суда, истец требует опровержения информации, которую он считает порочащей его честь и достоинство. Требований о денежной компенсации в исковом заявлении не содержится.
В Татарстане состоится заседание совета директоров компании «Татнефть»
В повестке дискуссии — стратегия развития группы до 2030 года в условиях «новых вызовов».

Ближнее зарубежье

В столице Латвии Риге состоится акция протеста против сноса монумента советским воинам
3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник советским воинам в столице Латвии будет демонтирован, после чего его ждет утилизация, так как он якобы не имеет никакой художественной ценности.
На снос памятника планируется потратить около € 2,1 млн ($ 2,12 млн).

Мир

В США пройдет заседание Совета безопасности ООН
Встреча будет посвящена поддержанию международного мира и безопасности и содействию общей безопасности посредством осуществления диалога и сотрудничества.
Как ожидается, участники обсудят, в том числе, итоги визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Крайний срок выдвижения кандидатур для участия в президентских выборах в Словении
С 22 августа можно будет собирать подписи в поддержку кандидатов и подавать кандидатуры для участия в выборах.
28 сентября — крайний срок подачи кандидатур. 22 сентября будет официально запущена избирательная кампания.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Катар
В Швейцарии пройдет конференция государств-участников международного договора о торговле оружием
Южная Кореи и США начнут совместные военные учения
Учения пройдут с 22 августа по 1 сентября. В них будут задействованы десятки тысяч военнослужащих, а также военная авиация и танки.
Военнослужащие будут, в частности, отрабатывать действия, направленные на уничтожение оружия массового поражения и атак с применением беспилотников.
* Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 10:27
"Плохие парни не ведут диалог": французы высказались о совместных учениях России и КНРЧитатели французского издания Le Figaro высказали свое мнение о предстоящих международных военных учениях "Восток-2022", в которых примут участие, в том числе, Россия, Китай и Индия, передает РИА Новости 19 августа
 
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