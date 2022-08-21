Следователи РФ расследуют отравление военных в Запорожье
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220821/1037918219.html
Российские следователи будут расследовать факт отравления военных РФ в Запорожье
Следователи РФ расследуют отравление военных в Запорожье
Российские следователи будут расследовать факт отравления военных РФ в Запорожье
Расследованием отравления российских военных в Запорожской области займутся российские следователи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
2022-08-21T16:51
2022-08-21T17:59
новости
ск рф
запорожская область
отравление
расследование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101470/43/1014704369_0:8:3074:1737_1920x0_80_0_0_3ad911a15649a010d524239dab5e4c28.jpg
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев применил против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения - ботулотоксин типа "В".Также в задачи следователей войдет фиксация сведений об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Будет также расследованы обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.
https://ukraina.ru/20220724/1036799553.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101470/43/1014704369_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e39d299f21da16cda12872a62a948d7d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ск рф, запорожская область, отравление, расследование
Новости, СК РФ, Запорожская область, отравление, Расследование

Российские следователи будут расследовать факт отравления военных РФ в Запорожье

16:51 21.08.2022 (обновлено: 17:59 21.08.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Расследованием отравления российских военных в Запорожской области займутся российские следователи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев применил против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения - ботулотоксин типа "В".
"Следователи СК России зафиксируют... сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества", - говорится в сообщении.
Также в задачи следователей войдет фиксация сведений об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Будет также расследованы обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.
отель Мелитополь
24 июля, 10:45Спецоперация
Рогов: российские войска должны постоянно находиться в Запорожской областиРазмещение российской армии в Запорожской области на постоянной основе станет гарантом безопасности региона от агрессии. Об этом 24 июля заявил агентству РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
 
НовостиСК РФЗапорожская областьотравлениеРасследование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49Эксперт уличил Запад в распространении в Донбассе фейков о российских властях
17:04"Террор – одна из составляющих военной доктрины против России" - Дмитрий Ревякин
17:00Херсон празднует День Государственного флага РФ. Люди скандируют: "Россия!"
16:51Российские следователи будут расследовать факт отравления военных РФ в Запорожье
16:28ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области
15:58Из-за отказа от российского газа Германию ожидает рекордная инфляция
15:37Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"
14:57Siemens Energy извинилась за шутку про "одинокую" турбину для "Северного потока"
14:35Из-за ядерной сделки с Ираном отношения США и Израиля могут пошатнуться
13:57Пушков посоветовал мэру Лондона предъявить претензии властям страны
13:31В Венгрии назвали страны, которые могут лишиться независимости в Евросоюзе
13:02До энергетического кризиса в США осталось чуть более двух месяцев - СМИ
12:37СМИ выяснили, почему украинские беженцы спешно бегут из Европы
12:08СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное
11:53Что может случиться на G20 и почему Запад игнорирует угрозу ядерной катастрофы - Ордуханян
11:44Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
11:30Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине
10:57"Слабо защищены": Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ
10:37ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
10:33"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной
Лента новостейМолния