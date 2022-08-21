Российские следователи будут расследовать факт отравления военных РФ в Запорожье
16:51 21.08.2022 (обновлено: 17:59 21.08.2022)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Расследованием отравления российских военных в Запорожской области займутся российские следователи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев применил против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения - ботулотоксин типа "В".
"Следователи СК России зафиксируют... сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества", - говорится в сообщении.
Также в задачи следователей войдет фиксация сведений об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Будет также расследованы обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.
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