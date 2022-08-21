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Российские следователи будут расследовать факт отравления военных РФ в Запорожье

Следователи РФ расследуют отравление военных в Запорожье

Российские следователи будут расследовать факт отравления военных РФ в Запорожье

Расследованием отравления российских военных в Запорожской области займутся российские следователи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

2022-08-21T16:51

2022-08-21T16:51

2022-08-21T17:59

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев применил против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения - ботулотоксин типа "В".Также в задачи следователей войдет фиксация сведений об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Будет также расследованы обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.

https://ukraina.ru/20220724/1036799553.html

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новости, ск рф, запорожская область, отравление, расследование