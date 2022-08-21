https://ukraina.ru/20220821/1037917980.html

ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области

ВСУ пытались прорвать линию оборону в Херсонской области

ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости обстоятельства очередной попытки прорыва ВСУ в регионе, которая была пресечена

2022-08-21T16:28

2022-08-21T16:28

2022-08-21T17:43

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По его словам, киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине. Приказы Зеленского и военного руководства украинской армии идти в контрнаступление отдаются только с целью "выманить очередной транш у западных стран", отметил он, при этом о бессмысленных жертвах среди военнослужащих никто не задумывается.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220815/1037658883.html

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2022

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новости, херсонская область, всу, попытка, прорыв