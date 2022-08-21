https://ukraina.ru/20220821/1037917980.html
ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области
ВСУ пытались прорвать линию оборону в Херсонской области
ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости обстоятельства очередной попытки прорыва ВСУ в регионе, которая была пресечена
2022-08-21T16:28
2022-08-21T16:28
2022-08-21T17:43
новости
херсонская область
всу
попытка
прорыв
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По его словам, киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине. Приказы Зеленского и военного руководства украинской армии идти в контрнаступление отдаются только с целью "выманить очередной транш у западных стран", отметил он, при этом о бессмысленных жертвах среди военнослужащих никто не задумывается.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220815/1037658883.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, всу, попытка, прорыв
Новости, Херсонская область, ВСУ, попытка, прорыв
ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области
16:28 21.08.2022 (обновлено: 17:43 21.08.2022)
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости обстоятельства очередной попытки прорыва ВСУ в регионе, которая была пресечена
По его словам, киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине.
Какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала. Это все на совести военных преступников Зеленского, которые провоцируют людей идти в атаку.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области
Приказы Зеленского и военного руководства украинской армии идти в контрнаступление отдаются только с целью "выманить очередной транш у западных стран", отметил он, при этом о бессмысленных жертвах среди военнослужащих никто не задумывается.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.