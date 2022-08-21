https://ukraina.ru/20220821/1037917224.html

"Террор – одна из составляющих военной доктрины против России" - Дмитрий Ревякин

"Террор – одна из составляющих военной доктрины против России" - Дмитрий Ревякин - 21.08.2022 Украина.ру

"Террор – одна из составляющих военной доктрины против России" - Дмитрий Ревякин

Террористические акты устрашения против Донбасса и России готовились давно, когда никто еще не понимал этого, рассказал в комментарии для Украина.ру российский музыкант, поэт и композитор, солист рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин 21 августа

2022-08-21T17:04

2022-08-21T17:04

2022-08-21T17:04

александр дугин

убийство

терроризм

новости

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Накануне, 20 августа, коллектив выступал на фестивале "Традиция" в Подмосковье. В мероприятии также принимал участие российский философ Александр Дугин и его дочь, журналистка Дарья Дугина.По дороге домой с фестиваля Дарья погибла в автомобиле своего отца в результате теракта. Следственный комитет РФ выяснил, что подрыв автомобиля Дугина был подготовлен заранее и является заказным убийством.Ревякин рассказал, что не был знаком с Дарьей, которая, по его словам, "была еще совсем юная девочка", но с 90-х годов знает Дугина. Он уверен, что теракт связан со спецоперацией на Украине.Ранее 21 августа о смерти Дугиной высказался известный российский скрипач Пётр Лундстрем. В своем Telegram-канале он написал:Первым о причастности украинских диверсантов к убийству Дугиной заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!", - написал он.

https://ukraina.ru/20220821/1037914574.html

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александр дугин, убийство, терроризм, новости