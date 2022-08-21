https://ukraina.ru/20220821/1037917224.html
"Террор – одна из составляющих военной доктрины против России" - Дмитрий Ревякин
"Террор – одна из составляющих военной доктрины против России" - Дмитрий Ревякин - 21.08.2022 Украина.ру
"Террор – одна из составляющих военной доктрины против России" - Дмитрий Ревякин
Террористические акты устрашения против Донбасса и России готовились давно, когда никто еще не понимал этого, рассказал в комментарии для Украина.ру российский музыкант, поэт и композитор, солист рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин 21 августа
2022-08-21T17:04
2022-08-21T17:04
2022-08-21T17:04
александр дугин
убийство
терроризм
новости
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Накануне, 20 августа, коллектив выступал на фестивале "Традиция" в Подмосковье. В мероприятии также принимал участие российский философ Александр Дугин и его дочь, журналистка Дарья Дугина.По дороге домой с фестиваля Дарья погибла в автомобиле своего отца в результате теракта. Следственный комитет РФ выяснил, что подрыв автомобиля Дугина был подготовлен заранее и является заказным убийством.Ревякин рассказал, что не был знаком с Дарьей, которая, по его словам, "была еще совсем юная девочка", но с 90-х годов знает Дугина. Он уверен, что теракт связан со спецоперацией на Украине.Ранее 21 августа о смерти Дугиной высказался известный российский скрипач Пётр Лундстрем. В своем Telegram-канале он написал:Первым о причастности украинских диверсантов к убийству Дугиной заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!", - написал он.
https://ukraina.ru/20220821/1037914574.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр дугин, убийство, терроризм, новости
"Террор – одна из составляющих военной доктрины против России" - Дмитрий Ревякин
Террористические акты устрашения против Донбасса и России готовились давно, когда никто еще не понимал этого, рассказал в комментарии для Украина.ру российский музыкант, поэт и композитор, солист рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин 21 августа
Накануне, 20 августа, коллектив выступал на фестивале "Традиция" в Подмосковье. В мероприятии также принимал участие российский философ Александр Дугин и его дочь, журналистка Дарья Дугина.
По дороге домой с фестиваля Дарья погибла в автомобиле своего отца в результате теракта. Следственный комитет РФ выяснил, что подрыв автомобиля Дугина был подготовлен заранее и является заказным убийством.
Ревякин рассказал, что не был знаком с Дарьей, которая, по его словам, "была еще совсем юная девочка", но с 90-х годов знает Дугина. Он уверен, что теракт связан со спецоперацией на Украине.
К сожалению, Украина этой доктрины придерживается и кураторы, наставники у них известны – это Британия, Европа, Америка. То, что с Россией собирались воевать, это было известно давно и проходили семинары и лекции, и киевляне мне рассказывали, что террор- одна из составных частей. Тогда это было далеко и непонятно, что случится, но, вот, это происходит. Они показали это на Донбассе, ну и дальше будут, видимо, показывать – что мы уязвимы, что никто не может быть спокоен. Ну, это устрашение, это понятно.
Ранее 21 августа о смерти Дугиной высказался известный российский скрипач Пётр Лундстрем. В своем Telegram-канале он написал:
Господи, прими в селениях праведных рабу Божию Дарью. Слезы душат. А нужно сжать зубы и перенаправить слезы в уничтожающий, но ровный и неумолимый гнев. Мы уже все сделали и сделаем ещё все что потребуется с нашей стороны. Гражданское общество готово ко всему. Мы ждём решений высшего военно-политического руководства страны.
Первым о причастности украинских диверсантов к убийству Дугиной заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!", - написал он.