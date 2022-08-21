https://ukraina.ru/20220821/1037916937.html

Из-за отказа от российского газа Германию ожидает рекордная инфляция

Из-за отказа от российского газа Германию ждет рекордная инфляция

Из-за отказа от российского газа Германию ожидает рекордная инфляция

Ключевую ставку придется повысить. С таким предупреждение выступил глава ЦБ Германии Иоахим Нагель. В числе причин такой меры он назвал небывалую инфляцию, с которой страна столкнулась впервые за 70 лет, пишет Financial Times

2022-08-21T15:58

2022-08-21T15:58

2022-08-21T15:58

новости

инфляция

германия

рецессия

прогноз

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По его прогнозам, проблема высокой инфляции будет беспокоить Германию и в 2023 году. По мере углубления энергетического кризиса следующей зимой вероятна рецессия.19 августа "Газпром" объявил, что работа магистрали прекратится на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, по причине планового технического обслуживания единственного функционирующего газоперекачивающего агрегата. Трудности со снабжением стран Евросоюза возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи топлива."Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий контракта и отправили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ukraina.ru/20220728/1036909319.html

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новости, инфляция, германия, рецессия, прогноз