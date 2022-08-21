Из-за отказа от российского газа Германию ожидает рекордная инфляция
© AP / Michael Sohnкоронавирус германия берлин
© AP / Michael Sohn
Ключевую ставку придется повысить. С таким предупреждение выступил глава ЦБ Германии Иоахим Нагель. В числе причин такой меры он назвал небывалую инфляцию, с которой страна столкнулась впервые за 70 лет, пишет Financial Times
Сложности с цепочками снабжения и геополитическая напряженность, вероятно, сохранятся. Тем временем Россия резко сократила поставки газа, а цены на природный газ и электроэнергию выросли больше, чем ожидалось.
По его прогнозам, проблема высокой инфляции будет беспокоить Германию и в 2023 году. По мере углубления энергетического кризиса следующей зимой вероятна рецессия.
"Северный поток"
Основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.
19 августа "Газпром" объявил, что работа магистрали прекратится на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, по причине планового технического обслуживания единственного функционирующего газоперекачивающего агрегата.
Трудности со снабжением стран Евросоюза возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи топлива.
"Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий контракта и отправили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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