Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"
15:37 21.08.2022 (обновлено: 15:47 21.08.2022)
Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале о том, что бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные внутри республики
Наши бойцы высоко оценили РСЗО "Чебурашка". Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение. Программу импортозамещения мы начали несколько лет назад, и вот теперь на территории республики производим такое мощное оружие.
Две таких модернизированных установки получили военные оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", добавил Пушилин.
Российская спецоперация на Украине
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.
ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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