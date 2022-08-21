Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"
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Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"
Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"
Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"
Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале о том, что бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные внутри республики
2022-08-21T15:37
2022-08-21T15:47
новости
армия
днр
денис пушилин
вооружение
рсзо
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Две таких модернизированных установки получили военные оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", добавил Пушилин.
https://ukraina.ru/20220719/1036643675.html
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новости, армия, днр, денис пушилин, вооружение, рсзо
Новости, Армия, ДНР, Денис Пушилин, Вооружение, РСЗО

Армия ДНР получила две модернизированные РСЗО "Чебурашка"

15:37 21.08.2022 (обновлено: 15:47 21.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
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Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале о том, что бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные внутри республики
Наши бойцы высоко оценили РСЗО "Чебурашка". Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение. Программу импортозамещения мы начали несколько лет назад, и вот теперь на территории республики производим такое мощное оружие.
Денис Пушилин
Денис Пушилин
Глава ДНР
Две таких модернизированных установки получили военные оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", добавил Пушилин.
Российская спецоперация на Украине

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников
19 июля, 15:45Спецоперация
Эксперт рассказал, как российские вооружения проходят "экзамен войной"Военная спецоперация на Украине позволяет выявить сильные и слабые стороны российского оружия, и сделать соответствующие выводы. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиАрмияДНРДенис ПушилинВооружениеРСЗО
 
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