https://ukraina.ru/20220821/1037916343.html

Siemens Energy извинилась за шутку про "одинокую" турбину для "Северного потока"

Шутка не удалась: пост про "одинокую" турбину для СВ-2 удален

Siemens Energy извинилась за шутку про "одинокую" турбину для "Северного потока"

Немецкая компания Siemens Energy извинилась и удалила свой шутливый пост, в котором предлагала пользователям Twitter создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока"

2022-08-21T14:57

2022-08-21T14:57

2022-08-21T14:57

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Шутка состояла в предложении создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. Кто-то из пользователей Twitter подхватил шутку, начав активно предлагать подходящие на их взгляд песни, но нашлись и те, кто остро воспринял пост, обвинив компанию в его неуместности.

https://ukraina.ru/20220819/1037891131.html

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новости, германия, северный поток, шутка, пост, социальные сети, twitter