Шутка не удалась: пост про "одинокую" турбину для СВ-2 удален
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Siemens Energy извинилась за шутку про "одинокую" турбину для "Северного потока"
Шутка не удалась: пост про "одинокую" турбину для СВ-2 удален
Siemens Energy извинилась за шутку про "одинокую" турбину для "Северного потока"
Немецкая компания Siemens Energy извинилась и удалила свой шутливый пост, в котором предлагала пользователям Twitter создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока"
2022-08-21T14:57
2022-08-21T14:57
новости
германия
северный поток
шутка
пост
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Шутка состояла в предложении создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. Кто-то из пользователей Twitter подхватил шутку, начав активно предлагать подходящие на их взгляд песни, но нашлись и те, кто остро воспринял пост, обвинив компанию в его неуместности.
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новости, германия, северный поток, шутка, пост, социальные сети, twitter
Новости, Германия, Северный поток, шутка, пост, Социальные сети, Twitter

Siemens Energy извинилась за шутку про "одинокую" турбину для "Северного потока"

14:57 21.08.2022
 
© powerinfotoday.comТурбина, "Северный поток", фото powerinfotoday.com
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
© powerinfotoday.com
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Немецкая компания Siemens Energy извинилась и удалила свой шутливый пост, в котором предлагала пользователям Twitter создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока"
Шутка состояла в предложении создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии.
Кто-то из пользователей Twitter подхватил шутку, начав активно предлагать подходящие на их взгляд песни, но нашлись и те, кто остро воспринял пост, обвинив компанию в его неуместности.
"Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения", - пояснила Siemens Energy в Twitter свое решение удалить предыдущий пост.
"Северный поток"

Основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 21:42
"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку"Транспортировка природного газа через трубопровод "Северный поток" остановят на 3 суток с 31 августа по 2 сентября. Об этом сообщает 19 августа официальный Telegram-канал "Газпрома"
 
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