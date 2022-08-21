Siemens Energy извинилась за шутку про "одинокую" турбину для "Северного потока"
Немецкая компания Siemens Energy извинилась и удалила свой шутливый пост, в котором предлагала пользователям Twitter создать плейлист для "одинокой" турбины для "Северного потока"
Шутка состояла в предложении создать плейлист в Spotify для турбины для "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии.
Кто-то из пользователей Twitter подхватил шутку, начав активно предлагать подходящие на их взгляд песни, но нашлись и те, кто остро воспринял пост, обвинив компанию в его неуместности.
"Мы удалили наш твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию. Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения", - пояснила Siemens Energy в Twitter свое решение удалить предыдущий пост.
"Северный поток"
Основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.