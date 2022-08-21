Ядерная сделка с Ираном может пошатнуть отношения США и Израиля
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Из-за ядерной сделки с Ираном отношения США и Израиля могут пошатнуться
Ядерная сделка с Ираном может пошатнуть отношения США и Израиля
Из-за ядерной сделки с Ираном отношения США и Израиля могут пошатнуться
На фоне прогресса в переговорах с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе отношения США и их главного союзника на Ближнем Востоке – Израиля – переживают период напряженности, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники
2022-08-21T14:35
2022-08-21T14:35
новости
сша
израиль
кризис
переговоры
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Известно, что Израиль против восстановления ядерной сделки. Подвижки, достигнутые за последние недели в переговорах беспокоят израильтян: как бы США не пошли Тегерану на уступки, которые не отвечают интересам еврейского государства, пишет Axios.Представители Белого дома провели серию переговоров со своими израильскими коллегами, чтобы убедить тех, что никаких новых уступок Ирану не сделано. Более того, в Вашингтоне по-прежнему не считают, что восстановление ядерной сделки неизбежно.Ранее Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.Посзднее СМИ сообщили, что Иран в рамках переговоров по ядерной сделке отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США.По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "в ближайшие дни".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана.
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новости, сша, израиль, кризис, переговоры
Новости, США, Израиль, кризис, переговоры

Из-за ядерной сделки с Ираном отношения США и Израиля могут пошатнуться

14:35 21.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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На фоне прогресса в переговорах с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе отношения США и их главного союзника на Ближнем Востоке – Израиля – переживают период напряженности, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники
Известно, что Израиль против восстановления ядерной сделки. Подвижки, достигнутые за последние недели в переговорах беспокоят израильтян: как бы США не пошли Тегерану на уступки, которые не отвечают интересам еврейского государства, пишет Axios.
Представители Белого дома провели серию переговоров со своими израильскими коллегами, чтобы убедить тех, что никаких новых уступок Ирану не сделано. Более того, в Вашингтоне по-прежнему не считают, что восстановление ядерной сделки неизбежно.
"Сделка, вероятно, ближе, нежели две недели назад, однако исход переговоров по-прежнему остается неопределенным, поскольку разногласия остаются. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным", - поделился своими опасениями представитель Белого дома на условиях анонимности.
Ранее Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.
Посзднее СМИ сообщили, что Иран в рамках переговоров по ядерной сделке отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США.
По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "в ближайшие дни".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана.
Послы нескольких стран прибыли в МИД РФ, в связи с делом историка Дмитриева - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 17:22
Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банковСсылаясь на источники, 19 августа телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что проект соглашения по ядерному досье Ирана с европейскими предложениями предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа
 
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14:35Из-за ядерной сделки с Ираном отношения США и Израиля могут пошатнуться
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