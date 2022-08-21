https://ukraina.ru/20220821/1037916185.html

Из-за ядерной сделки с Ираном отношения США и Израиля могут пошатнуться

Ядерная сделка с Ираном может пошатнуть отношения США и Израиля

Из-за ядерной сделки с Ираном отношения США и Израиля могут пошатнуться

На фоне прогресса в переговорах с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе отношения США и их главного союзника на Ближнем Востоке – Израиля – переживают период напряженности, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники

2022-08-21T14:35

2022-08-21T14:35

2022-08-21T14:35

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Известно, что Израиль против восстановления ядерной сделки. Подвижки, достигнутые за последние недели в переговорах беспокоят израильтян: как бы США не пошли Тегерану на уступки, которые не отвечают интересам еврейского государства, пишет Axios.Представители Белого дома провели серию переговоров со своими израильскими коллегами, чтобы убедить тех, что никаких новых уступок Ирану не сделано. Более того, в Вашингтоне по-прежнему не считают, что восстановление ядерной сделки неизбежно.Ранее Иран направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.Посзднее СМИ сообщили, что Иран в рамках переговоров по ядерной сделке отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США.По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "в ближайшие дни".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана.

https://ukraina.ru/20220819/1037887219.html

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новости, сша, израиль, кризис, переговоры