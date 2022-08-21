https://ukraina.ru/20220821/1037915689.html
Пушков посоветовал мэру Лондона предъявить претензии властям страны
Пушков посоветовал мэру Лондона предъявить претензии властям страны
Пушков посоветовал мэру Лондона предъявить претензии властям страны
Сенатор Алексей Пушков назвал "сознательным выбором" ситуацию, в которой оказались жители Лондона, которые уже предстоящей зимой не смогут себе позволить ни отопление, ни еду
2022-08-21T13:57
2022-08-21T13:57
2022-08-21T13:57
новости
лондон
алексей пушков
кризис
зима
отопительный сезон
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Ранее лондонский градоначальник предупредил жителей мегаполиса о зиме, как угрозе и заявил, что "миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого".Пушков отметил, что угрожающая зима для Британии – не "фатальное явление природы", а "сознательный выбор" ее правящих кругов.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В августе стало известно, что инфляция в стране достигла рекордной отметки в 10,1 процента. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.
https://ukraina.ru/20220819/1037876090.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лондон, алексей пушков, кризис, зима, отопительный сезон
Новости, Лондон, Алексей Пушков, кризис, Зима, отопительный сезон
Пушков посоветовал мэру Лондона предъявить претензии властям страны
Сенатор Алексей Пушков назвал "сознательным выбором" ситуацию, в которой оказались жители Лондона, которые уже предстоящей зимой не смогут себе позволить ни отопление, ни еду
Ранее лондонский градоначальник предупредил жителей мегаполиса о зиме, как угрозе и заявил, что "миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого".
Пушков отметил, что угрожающая зима для Британии – не "фатальное явление природы", а "сознательный выбор" ее правящих кругов.
Они отказались предоставить гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные санкции, которые, как выясняется, бьют по Европе сильнее, чем по России. Мэру Лондона надо не на зиму жаловаться, а предъявлять претензии тем, кто привел многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды.
Западные санкции в отношении России
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.
Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.
В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В августе стало известно, что инфляция в стране достигла рекордной отметки в 10,1 процента. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых.
Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.