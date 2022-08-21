Пушков посоветовал мэру Лондона предъявить претензии властям страны
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Пушков посоветовал мэру Лондона предъявить претензии властям страны
Пушков посоветовал мэру Лондона предъявить претензии властям страны
Пушков посоветовал мэру Лондона предъявить претензии властям страны
Сенатор Алексей Пушков назвал "сознательным выбором" ситуацию, в которой оказались жители Лондона, которые уже предстоящей зимой не смогут себе позволить ни отопление, ни еду
2022-08-21T13:57
2022-08-21T13:57
новости
лондон
алексей пушков
кризис
зима
отопительный сезон
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Ранее лондонский градоначальник предупредил жителей мегаполиса о зиме, как угрозе и заявил, что "миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого".Пушков отметил, что угрожающая зима для Британии – не "фатальное явление природы", а "сознательный выбор" ее правящих кругов.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В августе стало известно, что инфляция в стране достигла рекордной отметки в 10,1 процента. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.
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новости, лондон, алексей пушков, кризис, зима, отопительный сезон
Новости, Лондон, Алексей Пушков, кризис, Зима, отопительный сезон

Пушков посоветовал мэру Лондона предъявить претензии властям страны

13:57 21.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сенатор Алексей Пушков назвал "сознательным выбором" ситуацию, в которой оказались жители Лондона, которые уже предстоящей зимой не смогут себе позволить ни отопление, ни еду
Ранее лондонский градоначальник предупредил жителей мегаполиса о зиме, как угрозе и заявил, что "миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого".
Пушков отметил, что угрожающая зима для Британии – не "фатальное явление природы", а "сознательный выбор" ее правящих кругов.
Они отказались предоставить гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные санкции, которые, как выясняется, бьют по Европе сильнее, чем по России. Мэру Лондона надо не на зиму жаловаться, а предъявлять претензии тем, кто привел многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды.
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор
Западные санкции в отношении России

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.

Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.

В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В августе стало известно, что инфляция в стране достигла рекордной отметки в 10,1 процента. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых.
Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года.
Лондон флаг Великобритании ЕС Евросоюза Биг-Бен - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:20
В Британии нашли виновных в падении уровня жизни в странеМинистр финансов Великобритании Надим Захави посоветовал будущему премьер-министру страны в случае чего переложить вину за рост цен, в том числе на энергоресурсы, на Россию, передает 19 августа газета Times
 
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14:35Из-за ядерной сделки с Ираном отношения США и Израиля могут пошатнуться
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