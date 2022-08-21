https://ukraina.ru/20220821/1037915251.html
До энергетического кризиса в США осталось чуть более двух месяцев - СМИ
В США грядет энергетический кризис - СМИ
До энергетического кризиса в США осталось чуть более двух месяцев - СМИ
США заметно отстают в добыче и хранении газа, поэтому 2022 году стране грозит энергетический кризис. Об этом предупреждает Business Insider
2022-08-21T13:02
2022-08-21T13:02
2022-08-21T13:12
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кризис
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По данным издания, общий объем добычи газа на внутреннем рынке за неделю снизился на 28 миллионов кубометров в сутки с пикового уровня в 2,76 миллиарда кубометров.Сейчас запасы газа в США на 10 процентов ниже традиционного уровня. Всё из-за жаркой погоды, которая вынуждает тратить энергию на охлаждение воздуха в помещениях.При этом покупатели в Европе готовы платить за природный газ в семь раз больше, чем он стоит в США. Покупатели в Азии также увеличили закупки газа, ожидая массового спроса со стороны Европы, которая ищет альтернативные источники. Тем временем до начала отопительного сезона в США осталось всего два с половиной месяца, напоминает издание.Ранее СМИ уже писали о том, что решения администрации президента США Джо Байдена ведут страну к экономической и социальной катастрофе, что делает главу государства изменником.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, газ, сша, кризис, сми
Новости, газ, США, кризис, СМИ
До энергетического кризиса в США осталось чуть более двух месяцев - СМИ
13:02 21.08.2022 (обновлено: 13:12 21.08.2022)
США заметно отстают в добыче и хранении газа, поэтому 2022 году стране грозит энергетический кризис. Об этом предупреждает Business Insider
По данным издания, общий объем добычи газа на внутреннем рынке за неделю снизился на 28 миллионов кубометров в сутки с пикового уровня в 2,76 миллиарда кубометров.
Сейчас запасы газа в США на 10 процентов ниже традиционного уровня. Всё из-за жаркой погоды, которая вынуждает тратить энергию на охлаждение воздуха в помещениях.
При этом покупатели в Европе готовы платить за природный газ в семь раз больше, чем он стоит в США. Покупатели в Азии также увеличили закупки газа, ожидая массового спроса со стороны Европы, которая ищет альтернативные источники. Тем временем до начала отопительного сезона в США осталось всего два с половиной месяца, напоминает издание.
Ранее СМИ уже писали о том, что решения администрации президента США Джо Байдена ведут страну к экономической и социальной катастрофе, что делает главу государства изменником.
Западные санкции в отношении России
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ряд стран заморозили российские активы, Запад призвал отказаться от энергоносителей из РФ.
Однако эти ограничения обернулись проблемами для самих США и Европы — рост инфляции и цен на продукты питания и топливо.