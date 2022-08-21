https://ukraina.ru/20220821/1037914897.html
СМИ выяснили, почему украинские беженцы спешно бегут из Европы
Почему украинские беженцы спешно бегут из Европы - версия СМИ
СМИ выяснили, почему украинские беженцы спешно бегут из Европы
Экономические проблемы, рухнувшие на украинцев, прибывших в Испанию, заставляют их возвращаться на родину, сообщает газета L'Indépendant
2022-08-21T12:37
2022-08-21T12:37
2022-08-21T12:37
новости
украинцы
европа
беженцы
испания
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В общей сложности в Испанию прибыли уже около 125 тысяч украинцев, при этом адаптация "иногда" может оказываться "сложной задачей". К примеру, около 100 украинских семей в Гранаде уже решились на скорый отъезд на родину из-за экономическим причинам.Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Так, президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила, что найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой поддержки от государства. В Италии, по словам беженцев, их выгоняют из мест проживания.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 9 августа более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины с 24 февраля.
https://ukraina.ru/20220820/1037906815.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинцы, европа, беженцы, испания
СМИ выяснили, почему украинские беженцы спешно бегут из Европы
Экономические проблемы, рухнувшие на украинцев, прибывших в Испанию, заставляют их возвращаться на родину, сообщает газета L'Indépendant
В общей сложности в Испанию прибыли уже около 125 тысяч украинцев, при этом адаптация "иногда" может оказываться "сложной задачей".
"Ведь по ту сторону Пиренеев многие украинские беженцы предпочитают возвращаться домой. Виной тому низкая заработная плата и стоимость жизни, которая, по их словам, слишком высока", - пишет L'Indépendant.
К примеру, около 100 украинских семей в Гранаде уже решились на скорый отъезд на родину из-за экономическим причинам.
"Они голодают. Администрация, похоже, не обращает внимания на тяжелое положение этих семей беженцев", - приводит издание заявление Фонда Падрины, который помогает более чем 1800 семьям.
Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Так, президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила, что найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой поддержки от государства.
В Италии, по словам беженцев, их выгоняют из мест проживания.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 9 августа более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины с 24 февраля.