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СМИ выяснили, почему украинские беженцы спешно бегут из Европы

Почему украинские беженцы спешно бегут из Европы - версия СМИ

СМИ выяснили, почему украинские беженцы спешно бегут из Европы

Экономические проблемы, рухнувшие на украинцев, прибывших в Испанию, заставляют их возвращаться на родину, сообщает газета L'Indépendant

2022-08-21T12:37

2022-08-21T12:37

2022-08-21T12:37

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В общей сложности в Испанию прибыли уже около 125 тысяч украинцев, при этом адаптация "иногда" может оказываться "сложной задачей". К примеру, около 100 украинских семей в Гранаде уже решились на скорый отъезд на родину из-за экономическим причинам.Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Так, президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила, что найти французскую семью, которая согласилась бы разместить у себя беженцев, становится все сложнее из-за растущих трат и отсутствия финансовой поддержки от государства. В Италии, по словам беженцев, их выгоняют из мест проживания.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 9 августа более 10,5 миллиона человек пересекли границы Украины с 24 февраля.

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новости, украинцы, европа, беженцы, испания