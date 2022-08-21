СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное - 21.08.2022 Украина.ру
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СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное
СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное - 21.08.2022 Украина.ру
СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное
Следственный комитет полагает, что убийство журналистки Дарьи Дугиной носит заказной характер, сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства
2022-08-21T12:08
2022-08-21T12:08
новости
александр дугин
убийство
следственный комитет рф
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Накануне вечером в Одинцовском районе Подмосковья был совершен теракт, подрыв автомобиля российского философа Александра Дугина. В автомобиле находилась его дочь, политолог и журналистка Дарья Дугина, Следственный комитет России подтвердил ее гибель и возбуждение уголовного дела.Кроме того, сообщается, что взрывное устройство было заложено под днище автомобиля со стороны водителя.Первым о теракте сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в убийстве Дугиной виноваты "украинские террористы".
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новости, александр дугин, убийство, следственный комитет рф
Новости, Александр Дугин, убийство, Следственный Комитет РФ

СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное

12:08 21.08.2022
 
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Следственный комитет полагает, что убийство журналистки Дарьи Дугиной носит заказной характер, сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства
Накануне вечером в Одинцовском районе Подмосковья был совершен теракт, подрыв автомобиля российского философа Александра Дугина. В автомобиле находилась его дочь, политолог и журналистка Дарья Дугина, Следственный комитет России подтвердил ее гибель и возбуждение уголовного дела.
С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в котором погибла Дугина, было заранее спланировано и носит заказной характер.
Кроме того, сообщается, что взрывное устройство было заложено под днище автомобиля со стороны водителя.
Первым о теракте сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в убийстве Дугиной виноваты "украинские террористы".
Автомобиль, развозивший гумпомощь, взорвался в центре Мелитополя - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
10:33
"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи ДугинойГражданское общество готово к справедливости и ответам та теракты, такие как убийство журналистки Дарьи Дугиной, считает российский скрипач Петр Лундстрем. Об этом 21 августа он написал в своем Telegram-канале
 
НовостиАлександр ДугинубийствоСледственный Комитет РФ
 
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Заголовок открываемого материала
12:08СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное
11:53Что может случиться на G20 и почему Запад игнорирует угрозу ядерной катастрофы - Ордуханян
11:44Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
11:30Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине
10:57"Слабо защищены": Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ
10:37ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
10:33"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной
10:13Названо условие для снижения напряженности между Россией и НАТО
09:53Предатели майдана: ничего не понявшие и ничему не научившиеся
09:49Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело
09:43В США назревает угроза новой гражданской войны - эксперты
09:35По-китайски напряжённый август
09:31"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров
09:30От смены правительств Черногории власть президента Джукановича не меняется
09:12"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы
09:00Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой
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