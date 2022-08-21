https://ukraina.ru/20220821/1037914574.html

СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное

СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное - 21.08.2022 Украина.ру

СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное

Следственный комитет полагает, что убийство журналистки Дарьи Дугиной носит заказной характер, сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства

2022-08-21T12:08

2022-08-21T12:08

2022-08-21T12:08

новости

александр дугин

убийство

следственный комитет рф

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Накануне вечером в Одинцовском районе Подмосковья был совершен теракт, подрыв автомобиля российского философа Александра Дугина. В автомобиле находилась его дочь, политолог и журналистка Дарья Дугина, Следственный комитет России подтвердил ее гибель и возбуждение уголовного дела.Кроме того, сообщается, что взрывное устройство было заложено под днище автомобиля со стороны водителя.Первым о теракте сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в убийстве Дугиной виноваты "украинские террористы".

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новости, александр дугин, убийство, следственный комитет рф