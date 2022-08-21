https://ukraina.ru/20220821/1037914290.html

Что может случиться на G20 и почему Запад игнорирует угрозу ядерной катастрофы - Ордуханян

Что может случиться на G20 и почему Запад игнорирует угрозу ядерной катастрофы - Ордуханян - 21.08.2022 Украина.ру

Что может случиться на G20 и почему Запад игнорирует угрозу ядерной катастрофы - Ордуханян

В студии Украина.ру политолог-американист Рафаэль Ордуханян оценил итоги переговоров Эрдогана и Зеленского во Львове, а также объяснил важность визита Путина на Украина.ру, 21.08.2022

2022-08-21T11:53

2022-08-21T11:53

2022-08-21T11:53

новости

ордуханян

ядерная безопасность

сергей шойгу

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В студии Украина.ру политолог-американист Рафаэль Ордуханян оценил итоги переговоров Эрдогана и Зеленского во Львове, а также объяснил важность визита Путина на саммит G20 и рассказал, чего ожидать от заседания Совбеза ООН, которое запрошено на 24 августа: 00:57 - О чем поговорили Зеленский, Эрдоган и Гутерриш во Львове?04:45 - США и страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН из-за Украины на 24 августа: чего ожидать?09:30 – Саммит G20 в Индонезии: возможны ли переговоры с Зеленским? 12:45 – Финал однополярного мира: почему гегемонии США настал конец? 17:10 – Как США разваливают Евросоюз? Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил, что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира. #Ордуханян #СВО #Украина #Донбасс #спецоперация #Эрдоган #Турция #ООН #Львов #Зеленский #Путин #ЕС #США #НАТО #G20

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