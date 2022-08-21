Посольство России призвало США ликвидировать свое химоружие
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Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
Посольство России призвало США ликвидировать свое химоружие
Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
В российском посольстве в Вашингтоне озвучили позицию относительно американского химоружия: Москва призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран
2022-08-21T11:44
2022-08-21T11:44
новости
химическое оружие
посольство рф
сша
москва
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Соответствующий комментарий дипмиссии был опубликован в ответ на очередные обвинения госдепартамента США, связанные с якобы применением химического оружия против блогера Алексея Навального.В дипмиссии напомнили, что именно США остаются единственной страной, которая до сих пор не избавилась от своего химарсенала. В дипмиссии призвали Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела.
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новости, химическое оружие, посольство рф, сша, москва
Новости, химическое оружие, посольство РФ, США, Москва

Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие

11:44 21.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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В российском посольстве в Вашингтоне озвучили позицию относительно американского химоружия: Москва призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран
Соответствующий комментарий дипмиссии был опубликован в ответ на очередные обвинения госдепартамента США, связанные с якобы применением химического оружия против блогера Алексея Навального.
"Утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, лживы. Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден Организацией по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии напомнили, что именно США остаются единственной страной, которая до сих пор не избавилась от своего химарсенала.
В дипмиссии призвали Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела.
Патрульный катер Сумы - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 08:14
Возможный сценарий войны. Когда и как Киев может атаковать Россию с применением химического оружияВ НАТО заявили о приведении спецвойск в состояние повышенной боеготовности. В это же время Украина заявила о намерении провести по Керченскому проливу свои военные катера. Три года назад такая попытка закончилась международным скандалом. К чему можно готовиться сейчас, узнавала Украина.ру
 
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