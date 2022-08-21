Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
В российском посольстве в Вашингтоне озвучили позицию относительно американского химоружия: Москва призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств в части ликвидации химического оружия и не вмешиваться в дела других стран
Соответствующий комментарий дипмиссии был опубликован в ответ на очередные обвинения госдепартамента США, связанные с якобы применением химического оружия против блогера Алексея Навального.
"Утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, лживы. Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден Организацией по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии напомнили, что именно США остаются единственной страной, которая до сих пор не избавилась от своего химарсенала.
В дипмиссии призвали Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела.
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