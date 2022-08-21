Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие

Возможный сценарий войны. Когда и как Киев может атаковать Россию с применением химического оружия В НАТО заявили о приведении спецвойск в состояние повышенной боеготовности. В это же время Украина заявила о намерении провести по Керченскому проливу свои военные катера. Три года назад такая попытка закончилась международным скандалом. К чему можно готовиться сейчас, узнавала Украина.ру