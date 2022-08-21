https://ukraina.ru/20220821/1037913557.html

Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине

В США раскритиковали новый транш помощи Украине

Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине

Герой сериала "Удивительные странствия Геракла" - американский актер Кевин Сорбо, призвал не помогать Украине деньгами. Раскритиковала новый транш и член палаты представителей Лорен Боберт

2022-08-21T11:30

2022-08-21T11:30

2022-08-21T11:31

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19 августа стало известно, что Вашингтон объявил об очередном транше военной помощи Украине на сумму 775 миллионов долларов.Свое недовольство действиями администрации высказала в соцсети и член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт, последовательный критик американской помощи Украине. Она заявила, что выделение администрацией значительных сумм Украине стало "еженедельным феноменом". Публицист Ник Адамс в свою очередь задался в соцсети вопросом, что последует за выделением денег Киеву. "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?" - задался вопросом он.

https://ukraina.ru/20220815/1037664939.html

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2022

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новости, украина, помощь, деньги, актер, twitter, сша