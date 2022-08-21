https://ukraina.ru/20220821/1037913557.html
Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине
В США раскритиковали новый транш помощи Украине
Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине
Герой сериала "Удивительные странствия Геракла" - американский актер Кевин Сорбо, призвал не помогать Украине деньгами. Раскритиковала новый транш и член палаты представителей Лорен Боберт
2022-08-21T11:30
2022-08-21T11:30
2022-08-21T11:31
новости
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19 августа стало известно, что Вашингтон объявил об очередном транше военной помощи Украине на сумму 775 миллионов долларов.Свое недовольство действиями администрации высказала в соцсети и член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт, последовательный критик американской помощи Украине. Она заявила, что выделение администрацией значительных сумм Украине стало "еженедельным феноменом". Публицист Ник Адамс в свою очередь задался в соцсети вопросом, что последует за выделением денег Киеву. "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?" - задался вопросом он.
https://ukraina.ru/20220815/1037664939.html
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новости, украина, помощь, деньги, актер, twitter, сша
Новости, Украина, помощь, деньги, актер, Twitter, США
Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине
11:30 21.08.2022 (обновлено: 11:31 21.08.2022)
Герой сериала "Удивительные странствия Геракла" - американский актер Кевин Сорбо, призвал не помогать Украине деньгами. Раскритиковала новый транш и член палаты представителей Лорен Боберт
"Перестаньте отправлять деньги Украине", - написал Сорбо в Twitter.
19 августа стало известно, что Вашингтон объявил об очередном транше военной помощи Украине на сумму 775 миллионов долларов.
Свое недовольство действиями администрации высказала в соцсети и член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт, последовательный критик американской помощи Украине. Она заявила, что выделение администрацией значительных сумм Украине стало "еженедельным феноменом".
Он (президент США Джо Байден - ред.) отправляет деньги налогоплательщиков на битву, которая не наша, делает это без всяких ограничений. Почему мы это позволяем?
Лорен Боберт
Член палаты представителей США
Публицист Ник Адамс в свою очередь задался в соцсети вопросом, что последует за выделением денег Киеву. "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?" - задался вопросом он.