В США раскритиковали новый транш помощи Украине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220821/1037913557.html
Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине
В США раскритиковали новый транш помощи Украине
Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине
Герой сериала "Удивительные странствия Геракла" - американский актер Кевин Сорбо, призвал не помогать Украине деньгами. Раскритиковала новый транш и член палаты представителей Лорен Боберт
2022-08-21T11:30
2022-08-21T11:31
новости
украина
помощь
деньги
актер
twitter
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102261/55/1022615537_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db527f1cfe07090230f1801f85f61f70.jpg.webp
19 августа стало известно, что Вашингтон объявил об очередном транше военной помощи Украине на сумму 775 миллионов долларов.Свое недовольство действиями администрации высказала в соцсети и член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт, последовательный критик американской помощи Украине. Она заявила, что выделение администрацией значительных сумм Украине стало "еженедельным феноменом". Публицист Ник Адамс в свою очередь задался в соцсети вопросом, что последует за выделением денег Киеву. "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?" - задался вопросом он.
https://ukraina.ru/20220815/1037664939.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102261/55/1022615537_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01030be62621264ceb26e43b03001047.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, помощь, деньги, актер, twitter, сша
Новости, Украина, помощь, деньги, актер, Twitter, США

Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине

11:30 21.08.2022 (обновлено: 11:31 21.08.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Герой сериала "Удивительные странствия Геракла" - американский актер Кевин Сорбо, призвал не помогать Украине деньгами. Раскритиковала новый транш и член палаты представителей Лорен Боберт
"Перестаньте отправлять деньги Украине", - написал Сорбо в Twitter.
19 августа стало известно, что Вашингтон объявил об очередном транше военной помощи Украине на сумму 775 миллионов долларов.
Свое недовольство действиями администрации высказала в соцсети и член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт, последовательный критик американской помощи Украине. Она заявила, что выделение администрацией значительных сумм Украине стало "еженедельным феноменом".
Он (президент США Джо Байден - ред.) отправляет деньги налогоплательщиков на битву, которая не наша, делает это без всяких ограничений. Почему мы это позволяем?
Лорен Боберт
Член палаты представителей США
Публицист Ник Адамс в свою очередь задался в соцсети вопросом, что последует за выделением денег Киеву. "Собирается ли Украина выплатить что-нибудь из этого назад?" - задался вопросом он.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:19
Кличко признался, что бюджете Киева закончились настоящие деньгиБюджет украинской столицы сформирован из виртуальных денег, которые тратят на оборону. Об этом 15 августа в интервью изданию "Бабель" рассказал мэр Киева Виталий Кличко
 
НовостиУкраинапомощьденьгиактерTwitterСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное
11:53Что может случиться на G20 и почему Запад игнорирует угрозу ядерной катастрофы - Ордуханян
11:44Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
11:30Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине
10:57"Слабо защищены": Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ
10:37ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
10:33"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной
10:13Названо условие для снижения напряженности между Россией и НАТО
09:53Предатели майдана: ничего не понявшие и ничему не научившиеся
09:49Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело
09:43В США назревает угроза новой гражданской войны - эксперты
09:35По-китайски напряжённый август
09:31"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров
09:30От смены правительств Черногории власть президента Джукановича не меняется
09:12"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы
09:00Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой
08:55Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше
08:50Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине
08:15Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса
08:10Журналист рассказал, происходит ли “бегство россиян из Крыма”
Лента новостейМолния