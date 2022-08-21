https://ukraina.ru/20220821/1037912987.html

"Слабо защищены": Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ

Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ

"Слабо защищены": Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ

Американское издание The Hill выяснило, что Россия знает про брешь в ядерной доктрине США и, в случае необходимости, воспользуется этим знанием

2022-08-21T10:57

2022-08-21T10:57

2022-08-21T10:57

новости

россия

сша

ядерное оружие

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_0:216:1141:857_1920x0_80_0_0_51d7d28541c7bf7a98a1bb0c4c5efac5.jpg

Москва в курсе, что ядерные бомбы свободного падения, которыми располагают США, слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, пишет издание.ВМС США также необходимо новое поколение крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе, Джо Байден, препятствовали их разработке.Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно находится в незавидном положении. Известно об этом и Китаю, заключает The Hill.Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.Как, в свою очередь отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.

https://ukraina.ru/20220819/1037878322.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, ядерное оружие, сми