Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ
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"Слабо защищены": Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ
Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ
"Слабо защищены": Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ
Американское издание The Hill выяснило, что Россия знает про брешь в ядерной доктрине США и, в случае необходимости, воспользуется этим знанием
2022-08-21T10:57
2022-08-21T10:57
новости
россия
сша
ядерное оружие
сми
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Москва в курсе, что ядерные бомбы свободного падения, которыми располагают США, слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, пишет издание.ВМС США также необходимо новое поколение крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе, Джо Байден, препятствовали их разработке.Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно находится в незавидном положении. Известно об этом и Китаю, заключает The Hill.Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.Как, в свою очередь отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
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новости, россия, сша, ядерное оружие, сми
Новости, Россия, США, Ядерное оружие, СМИ

"Слабо защищены": Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ

10:57 21.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
Американское издание The Hill выяснило, что Россия знает про брешь в ядерной доктрине США и, в случае необходимости, воспользуется этим знанием
Москва в курсе, что ядерные бомбы свободного падения, которыми располагают США, слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, пишет издание.
ВМС США также необходимо новое поколение крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе, Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно находится в незавидном положении. Известно об этом и Китаю, заключает The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Как, в свою очередь отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя "ядерным альянсом", опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
Запорожье - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 16:09
Запорожье в период боевых действий: от ядерной катастрофы не спрячешься
 
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