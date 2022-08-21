ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
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ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
Рано утром Горловка была обстреляна из артиллерии натовского калибра со стороны ВСУ, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
2022-08-21T10:37
2022-08-21T10:37
новости
горловка
нато
оружие
удар
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В 03:15 украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное), выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Для справки: Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ukraina.ru/20220615/1034158756.html
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новости, горловка, нато, оружие, удар
Новости, Горловка, НАТО, оружие, удар

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра

10:37 21.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Рано утром Горловка была обстреляна из артиллерии натовского калибра со стороны ВСУ, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 04:35 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении Telegram-канала представительства.

В 03:15 украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное), выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".
Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Для справки: Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.
Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
обстрел - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:20
Удар по Горловке, Донецку и Ясиноватой, Макрон предупредил Зеленского, «план Б» по зерну. Хроника событий на Украине на 16:00 15 июняУкраинские военные нанесли удары по Горловке. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о необходимости переговоров с Россией. У Украины есть «план Б», если порты не начнут работу
 
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