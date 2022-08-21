https://ukraina.ru/20220821/1037912845.html
ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
Рано утром Горловка была обстреляна из артиллерии натовского калибра со стороны ВСУ, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
2022-08-21T10:37
2022-08-21T10:37
2022-08-21T10:37
новости
горловка
нато
оружие
удар
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В 03:15 украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное), выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Для справки: Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ukraina.ru/20220615/1034158756.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, горловка, нато, оружие, удар
Новости, Горловка, НАТО, оружие, удар
ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
Рано утром Горловка была обстреляна из артиллерии натовского калибра со стороны ВСУ, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 04:35 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении Telegram-канала представительства.
В 03:15 украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное), выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана".
Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Для справки: Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек.
Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".