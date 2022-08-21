https://ukraina.ru/20220821/1037912845.html

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра

Рано утром Горловка была обстреляна из артиллерии натовского калибра со стороны ВСУ, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

2022-08-21T10:37

2022-08-21T10:37

2022-08-21T10:37

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горловка

нато

оружие

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В 03:15 украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное), выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Для справки: Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население города насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ukraina.ru/20220615/1034158756.html

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новости, горловка, нато, оружие, удар