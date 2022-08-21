"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной - 21.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220821/1037912522.html
"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной
"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной - 21.08.2022 Украина.ру
"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной
Гражданское общество готово к справедливости и ответам та теракты, такие как убийство журналистки Дарьи Дугиной, считает российский скрипач Петр Лундстрем. Об этом 21 августа он написал в своем Telegram-канале
2022-08-21T10:33
2022-08-21T10:33
новости
убийство
теракт
александр дугин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/52/1034055243_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_cd2618d3014c2170e00182a9b272ebc2.jpg.webp
Накануне вечером в Одинцовском районе Подмосковья был совершен теракт, подрыв автомобиля российского философа Александра Дугина. В автомобиле находилась его дочь, политолог и журналистка Дарья Дугина, Следственный комитет России подтвердил ее гибель и возбуждение уголовного дела.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об убийстве Дугиной, обвинив в теракте украинских диверсантов. Следствие на данный момент не оглашает официальной версии.На убийство Дугиной общество отреагировало остро, высказались многие деятели культуры и искусства, журналисты и политологи."Спецоперация из великой отечественной станет такой же войной. Они не хотят сломить Путина. Они ломают народ, убивая лучших на всем пространстве от Владивостока до предместий Харькова. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа за нами. Ненависть к врагу - хорошее чувство. А ярость - благородная. Аминь", - пишет Telegram-канал "Русский дневник".Писатель и журналист Герман Садулаев уверен, что теракт должен мобилизовать общество.Дугина вечером 20 августа ехала домой после мероприятия на фестивале "Традиция", одним из организаторов которого является Лундстрем. Садулаев также выступал на фестивале.
https://ukraina.ru/20220820/1037771036.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/52/1034055243_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_48c9bad7b03050707929c7238bc4faef.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, убийство, теракт, александр дугин
Новости, убийство, теракт, Александр Дугин

"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной

10:33 21.08.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобиль, развозивший гумпомощь, взорвался в центре Мелитополя
Автомобиль, развозивший гумпомощь, взорвался в центре Мелитополя - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Гражданское общество готово к справедливости и ответам та теракты, такие как убийство журналистки Дарьи Дугиной, считает российский скрипач Петр Лундстрем. Об этом 21 августа он написал в своем Telegram-канале
Накануне вечером в Одинцовском районе Подмосковья был совершен теракт, подрыв автомобиля российского философа Александра Дугина. В автомобиле находилась его дочь, политолог и журналистка Дарья Дугина, Следственный комитет России подтвердил ее гибель и возбуждение уголовного дела.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об убийстве Дугиной, обвинив в теракте украинских диверсантов. Следствие на данный момент не оглашает официальной версии.
"Вчера моя сестра была на лекции Дугина. Он закончил её словами: ДЬЯВОЛ ПОВСЮДУ. Господи, прими в селениях праведных рабу Божию Дарью. Слезы душат. А нужно сжать зубы и перенаправить слезы в уничтожающий, но ровный и неумолимый гнев. Мы уже все сделали и сделаем ещё все что потребуется с нашей стороны. Гражданское общество готово ко всему. Мы ждём решений высшего военно-политического руководства страны", - написал Лундстрем.
На убийство Дугиной общество отреагировало остро, высказались многие деятели культуры и искусства, журналисты и политологи.
"Спецоперация из великой отечественной станет такой же войной. Они не хотят сломить Путина. Они ломают народ, убивая лучших на всем пространстве от Владивостока до предместий Харькова. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа за нами. Ненависть к врагу - хорошее чувство. А ярость - благородная. Аминь", - пишет Telegram-канал "Русский дневник".
Писатель и журналист Герман Садулаев уверен, что теракт должен мобилизовать общество.
Террористы могли взорвать любого из нас. Они могли устроить взрыв на самом фестивале, с массовыми жертвами. И они ещё попытаются это сделать. Мы все на фронте. Тыла нет. Передовая проходит везде. Российское общество должно мобилизоваться. Всё для победы над врагом. Мы могли оппонировать Дугину, но это наш Дугин и чужим трогать его нельзя. Тем более нельзя трогать семью философа, невинных женщин и детей. Это подло и низко.
Дугина вечером 20 августа ехала домой после мероприятия на фестивале "Традиция", одним из организаторов которого является Лундстрем. Садулаев также выступал на фестивале.
Пётр Лундстрем
Вчера, 06:55
Пётр Лундстрем: На культурном фронте нам объявлена война
 
НовостиубийствотерактАлександр Дугин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное
11:53Что может случиться на G20 и почему Запад игнорирует угрозу ядерной катастрофы - Ордуханян
11:44Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
11:30Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине
10:57"Слабо защищены": Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ
10:37ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
10:33"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной
10:13Названо условие для снижения напряженности между Россией и НАТО
09:53Предатели майдана: ничего не понявшие и ничему не научившиеся
09:49Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело
09:43В США назревает угроза новой гражданской войны - эксперты
09:35По-китайски напряжённый август
09:31"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров
09:30От смены правительств Черногории власть президента Джукановича не меняется
09:12"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы
09:00Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой
08:55Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше
08:50Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине
08:15Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса
08:10Журналист рассказал, происходит ли “бегство россиян из Крыма”
Лента новостейМолния