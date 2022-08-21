https://ukraina.ru/20220821/1037912522.html
"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной
"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной - 21.08.2022 Украина.ру
"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной
Гражданское общество готово к справедливости и ответам та теракты, такие как убийство журналистки Дарьи Дугиной, считает российский скрипач Петр Лундстрем. Об этом 21 августа он написал в своем Telegram-канале
2022-08-21T10:33
2022-08-21T10:33
2022-08-21T10:33
новости
убийство
теракт
александр дугин
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Накануне вечером в Одинцовском районе Подмосковья был совершен теракт, подрыв автомобиля российского философа Александра Дугина. В автомобиле находилась его дочь, политолог и журналистка Дарья Дугина, Следственный комитет России подтвердил ее гибель и возбуждение уголовного дела.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об убийстве Дугиной, обвинив в теракте украинских диверсантов. Следствие на данный момент не оглашает официальной версии.На убийство Дугиной общество отреагировало остро, высказались многие деятели культуры и искусства, журналисты и политологи."Спецоперация из великой отечественной станет такой же войной. Они не хотят сломить Путина. Они ломают народ, убивая лучших на всем пространстве от Владивостока до предместий Харькова. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа за нами. Ненависть к врагу - хорошее чувство. А ярость - благородная. Аминь", - пишет Telegram-канал "Русский дневник".Писатель и журналист Герман Садулаев уверен, что теракт должен мобилизовать общество.Дугина вечером 20 августа ехала домой после мероприятия на фестивале "Традиция", одним из организаторов которого является Лундстрем. Садулаев также выступал на фестивале.
https://ukraina.ru/20220820/1037771036.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, убийство, теракт, александр дугин
"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной
Гражданское общество готово к справедливости и ответам та теракты, такие как убийство журналистки Дарьи Дугиной, считает российский скрипач Петр Лундстрем. Об этом 21 августа он написал в своем Telegram-канале
Накануне вечером в Одинцовском районе Подмосковья был совершен теракт, подрыв автомобиля российского философа Александра Дугина. В автомобиле находилась его дочь, политолог и журналистка Дарья Дугина, Следственный комитет России подтвердил ее гибель и возбуждение уголовного дела.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об убийстве Дугиной, обвинив в теракте украинских диверсантов. Следствие на данный момент не оглашает официальной версии.
"Вчера моя сестра была на лекции Дугина. Он закончил её словами: ДЬЯВОЛ ПОВСЮДУ. Господи, прими в селениях праведных рабу Божию Дарью. Слезы душат. А нужно сжать зубы и перенаправить слезы в уничтожающий, но ровный и неумолимый гнев. Мы уже все сделали и сделаем ещё все что потребуется с нашей стороны. Гражданское общество готово ко всему. Мы ждём решений высшего военно-политического руководства страны", - написал Лундстрем.
На убийство Дугиной общество отреагировало остро, высказались многие деятели культуры и искусства, журналисты и политологи.
"Спецоперация из великой отечественной станет такой же войной. Они не хотят сломить Путина. Они ломают народ, убивая лучших на всем пространстве от Владивостока до предместий Харькова. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа за нами. Ненависть к врагу - хорошее чувство. А ярость - благородная. Аминь", - пишет Telegram-канал "Русский дневник".
Писатель и журналист Герман Садулаев уверен, что теракт должен мобилизовать общество.
Террористы могли взорвать любого из нас. Они могли устроить взрыв на самом фестивале, с массовыми жертвами. И они ещё попытаются это сделать. Мы все на фронте. Тыла нет. Передовая проходит везде. Российское общество должно мобилизоваться. Всё для победы над врагом. Мы могли оппонировать Дугину, но это наш Дугин и чужим трогать его нельзя. Тем более нельзя трогать семью философа, невинных женщин и детей. Это подло и низко.
Дугина вечером 20 августа ехала домой после мероприятия на фестивале "Традиция", одним из организаторов которого является Лундстрем. Садулаев также выступал на фестивале.