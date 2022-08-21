От смены правительств Черногории власть президента Джукановича не меняется - 21.08.2022 Украина.ру
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От смены правительств Черногории власть президента Джукановича не меняется
От смены правительств Черногории власть президента Джукановича не меняется - 21.08.2022 Украина.ру
От смены правительств Черногории власть президента Джукановича не меняется
Для США и ЕС важно - убрать из политики пророссийский и просербский "Демократический фронт"
2022-08-21T09:30
2022-08-21T09:40
эксклюзив
черногория
отставка
правительство
президент
парламент
россия
сербия
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19 августа парламент Черногории отправил в отставку правительство страны во главе с Дританом Абазовичем. Большинство голосов за это решение дала партия президента Черногории Мило Джукановича.Через два года после тектонических парламентских выборов Черногория опять оказалась без полноценного правительства. Собственно, с того времени правительство в техническом статусе управляло этой балканской страной в общей сложности почти шесть месяцев. Ныне также никто не может сказать: надолго ли затянется пауза с назначением нового премьер-министра, или Черногорию вовсе ждут внеочередные парламентские выборы.Напомню, 30 августа 2020 года впервые с 1990-го парламентские выборы в Черногории не удалось выиграть Демократической партии социалистов (ДПС), наследнице Союза коммунистов Черногории. Хотя ДПС всеми доступными средствами поддерживал президент Черногории (и реального хозяина этой страны с конца 1980-х) Мило Джуканович, победу с перевесом в один депутатский мандат одержала оппозиционная коалиция из трёх блоков. Первый был создан на основе про-сербского и пророссийского "Демократического фронта" (ДФ), второй – на базе партии "Демократы", которая в прошлом неоднократно бывала партнёром ДПС, а третий представлял собой конгломерат зависимых от Запада политиков, объединившихся вокруг партии "УРА".В результате торгов, которые шли до начала декабря 2020 года, в Черногории было сформировано "правительство технократов", в основном подобранных посольствами западных стран. Возглавил его профессор машиностроительного факультета Здравко Кривокапич, который до того политикой не занимался, а вице-премьером стал лидер партии "УРА", этнический албанец Дритан Абазович. "Демократы" получили пост спикера, а "Демократический фронт"… ничего, потому что послы стран ЕС, Великобритании и США публично выступили против включения представителей ДФ в состав правительства.Несмотря на подобную дискриминацию, ДФ новое правительство Черногории поддержал, хотя оно и продолжило русофобскую и сербофобскую политику предыдущих кабминов, созданных ДПС Джукановича. Правительство Кривокапича-Абазовича, которому многие прочили распад на протяжении нескольких месяцев, продержалось до начала февраля 2022 года, когда оно было отправлено в отставку голосами ДПС, а также части партий, входивший в правящую коалицию. В первую очередь речь шла о партии "УРА", лидер которой прямо заявил о своих претензиях на премьерский пост.И Дритан Абазович 28 апреля 2022 года таки стал новым премьер-министром Черногории – благодаря голосам… ДПС, которая формально осталась в оппозиции. Де-юре Абазович возглавил "правительство меньшинства", ведь входящие в него партии не имели даже трети голосов в парламенте. Однако на самом деле в оппозиции оказался только "Демократический фронт", а опорой нового премьера стала партия президента.Правительство Дритана Абазовича оказалось под мощным давлением сразу с трёх сторон. Во-первых, Мило Джуканович взамен за поддержку ДПС требовал всё большего количества "жирных" должностей для своих людей. Во-вторых, Запад требовал "европейских реформ", а конкретнее – фактической передачи системы правосудия в Черногории в руки своих марионеток (как это сделано, к примеру, на Украине). А в-третьих – большинство граждан Черногории ожидало выполнения главного обещания, которое тогдашняя оппозиция дала перед выборами-2020. Речь шла о защите Сербской православной церкви (СПЦ) и её имущества на территории Черногории – путём подписания всеобъемлющего договора.Как отмечал два года назад известный сербский политический аналитик Джордже Вукадинович, власть ДПС свергли массовые крестные ходы в ответ на попытку узурпировать собственность и святыни Сербской Православной Церкви. "Это была капля, которая переполнила чашу терпения, даже у значительной части избирателей ДПС" – отмечал Вукадинович. Это же касается и людей, голосующих за партию "УРА" – несмотря на весь их показной либерализм и "европейскость", влияние СПЦ в Черногории остаётся очень сильным.Потому неудивительно, что Дритан Абазович во вполне технократическом духе за несколько месяцев обеспечил подготовку проекта всеобъемлющего договора между правительством Черногории и Сербской православной церковью. 3 августа этот документ был подписан в черногорской столице, Подгорице, куда специально ради этого прибыл Патриарх Сербский Порфирий. Премьер Черногории специально отметил, что готов подписать подобные документы и с другими конфессиями, в том числе с так называемой "Черногорской православной церковью", которую не признаёт ни одна каноническая церковь в мире. Однако в тот же день партнёры Абазовича по "правительству меньшинства", а также депутаты от ДПС потребовали провести голосование о доверии правительству.Рассмотрение этого вопроса 19 августа превратилось в обмен обвинениями. Так, Дритан Абазович заявил, что бывшие высокопоставленные служащие разведки и специальной прокуратуры Черногории связаны с контрабандой сигарет, а близкая к президенту страны строительная компания Bemaks замешана в этом "бизнесе" и финансировала медиа-кампанию против премьера. По словам Абазовича, огромная партия контрабандных сигарет, которая в мае этого года была задержана в порту Бар, принадлежим фирме Bemaks.В свою очередь, депутаты от ДПС издевательски заявили, что будут голосовать за отставку правительства, поскольку оно "отошло от европейской повестки". Договор с СПЦ как причину отставки никто не называл – всем ведь ещё идти на выборы. При этом люди президента Джукановича постоянно подчёркивали, что Абазович стал премьером благодаря голосам ДПС. А вот для принятия решения об его отставке ключевыми оказались голоса "Демократов". В результате за отставку правительства Черногории высказались 50 депутатов парламента из 81.Таким образом, третий раз за два года этой балканской страной некоторое время будет руководить кабмин в техническом статусе. Президента Мило Джукановича это вполне устраивает: во-первых, он остаётся политической фигурой с наивысшей легитимностью, во-вторых – его люди остаются на постах как в министерствах и правоохранительных органах, так и в государственных предприятиях. Как отметил черногорский публицист Лука Радоньич, факт остаётся фактом: Джуканович свалил два правительства за два года, и при этом остался президентом."Вероятно, ему удалось приостановить падение рейтинга ДПС, но остановить начавшиеся демократические процессы ему будет тяжело" – написал он в соцсетях.Большинство черногорских аналитиков уверены, что дальнейшее развитие политических процессов в стране зависит от внешних игроков – ЕС и США. Фактически из Вашингтона и Брюсселя уже прозвучали команды: если не удастся сформировать новое правительство Черногории без поддержки "Демократического фронта", то в стране должны состояться досрочные парламентские выборы.Так, в комментарии анонимного представителя Государственного департамента США сказано, что Вашингтон не считает ДФ партнёром, "потому что эта партия не поддерживает европейские ценности, к которым относится критического отношение к российской агрессии против Украины". А депутат Европарламента, докладчик этой институции по Черногории Тонино Пицула заявил, что "черногорская политика должна решить, продолжится ли она в направлении европейской интеграции, или же станет расходным материалом российских и сербских интересов в регионе".Стоит отметить, что подобные слова, которые звучат и в самой Черногории, уже привели к тому, что в курортной столице страны – Будве – в этом году вдвое меньше отдыхающих. Спад зафиксирован в первую очередь за счёт гостей из Сербии и России. И если меньшее число россиян ещё можно объяснить отсутствием прямого авиасообщения между двумя странами, то сербы отказываются от привычного места отдыха по двум причинам. Первая – дороговизна (в той же Греции отдохнуть дешевле), а вторая – антисербские заявления, постоянно льющиеся с экранов и страниц черногорских СМИ.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20220819/1037709394.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, черногория, отставка, правительство, президент, парламент, россия, сербия
Эксклюзив, Черногория, отставка, правительство, президент, парламент, Россия, Сербия

От смены правительств Черногории власть президента Джукановича не меняется

09:30 21.08.2022 (обновлено: 09:40 21.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Черногории
Президентские выборы в Черногории - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Олег Хавич
автор Ukraina.ru
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Для США и ЕС важно - убрать из политики пророссийский и просербский "Демократический фронт"
19 августа парламент Черногории отправил в отставку правительство страны во главе с Дританом Абазовичем. Большинство голосов за это решение дала партия президента Черногории Мило Джукановича.
Через два года после тектонических парламентских выборов Черногория опять оказалась без полноценного правительства. Собственно, с того времени правительство в техническом статусе управляло этой балканской страной в общей сложности почти шесть месяцев. Ныне также никто не может сказать: надолго ли затянется пауза с назначением нового премьер-министра, или Черногорию вовсе ждут внеочередные парламентские выборы.
Напомню, 30 августа 2020 года впервые с 1990-го парламентские выборы в Черногории не удалось выиграть Демократической партии социалистов (ДПС), наследнице Союза коммунистов Черногории. Хотя ДПС всеми доступными средствами поддерживал президент Черногории (и реального хозяина этой страны с конца 1980-х) Мило Джуканович, победу с перевесом в один депутатский мандат одержала оппозиционная коалиция из трёх блоков. Первый был создан на основе про-сербского и пророссийского "Демократического фронта" (ДФ), второй – на базе партии "Демократы", которая в прошлом неоднократно бывала партнёром ДПС, а третий представлял собой конгломерат зависимых от Запада политиков, объединившихся вокруг партии "УРА".
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В результате торгов, которые шли до начала декабря 2020 года, в Черногории было сформировано "правительство технократов", в основном подобранных посольствами западных стран. Возглавил его профессор машиностроительного факультета Здравко Кривокапич, который до того политикой не занимался, а вице-премьером стал лидер партии "УРА", этнический албанец Дритан Абазович. "Демократы" получили пост спикера, а "Демократический фронт"… ничего, потому что послы стран ЕС, Великобритании и США публично выступили против включения представителей ДФ в состав правительства.
Несмотря на подобную дискриминацию, ДФ новое правительство Черногории поддержал, хотя оно и продолжило русофобскую и сербофобскую политику предыдущих кабминов, созданных ДПС Джукановича. Правительство Кривокапича-Абазовича, которому многие прочили распад на протяжении нескольких месяцев, продержалось до начала февраля 2022 года, когда оно было отправлено в отставку голосами ДПС, а также части партий, входивший в правящую коалицию. В первую очередь речь шла о партии "УРА", лидер которой прямо заявил о своих претензиях на премьерский пост.
И Дритан Абазович 28 апреля 2022 года таки стал новым премьер-министром Черногории – благодаря голосам… ДПС, которая формально осталась в оппозиции. Де-юре Абазович возглавил "правительство меньшинства", ведь входящие в него партии не имели даже трети голосов в парламенте. Однако на самом деле в оппозиции оказался только "Демократический фронт", а опорой нового премьера стала партия президента.
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Правительство Дритана Абазовича оказалось под мощным давлением сразу с трёх сторон. Во-первых, Мило Джуканович взамен за поддержку ДПС требовал всё большего количества "жирных" должностей для своих людей. Во-вторых, Запад требовал "европейских реформ", а конкретнее – фактической передачи системы правосудия в Черногории в руки своих марионеток (как это сделано, к примеру, на Украине). А в-третьих – большинство граждан Черногории ожидало выполнения главного обещания, которое тогдашняя оппозиция дала перед выборами-2020. Речь шла о защите Сербской православной церкви (СПЦ) и её имущества на территории Черногории – путём подписания всеобъемлющего договора.
Как отмечал два года назад известный сербский политический аналитик Джордже Вукадинович, власть ДПС свергли массовые крестные ходы в ответ на попытку узурпировать собственность и святыни Сербской Православной Церкви. "Это была капля, которая переполнила чашу терпения, даже у значительной части избирателей ДПС" – отмечал Вукадинович. Это же касается и людей, голосующих за партию "УРА" – несмотря на весь их показной либерализм и "европейскость", влияние СПЦ в Черногории остаётся очень сильным.
Потому неудивительно, что Дритан Абазович во вполне технократическом духе за несколько месяцев обеспечил подготовку проекта всеобъемлющего договора между правительством Черногории и Сербской православной церковью. 3 августа этот документ был подписан в черногорской столице, Подгорице, куда специально ради этого прибыл Патриарх Сербский Порфирий. Премьер Черногории специально отметил, что готов подписать подобные документы и с другими конфессиями, в том числе с так называемой "Черногорской православной церковью", которую не признаёт ни одна каноническая церковь в мире. Однако в тот же день партнёры Абазовича по "правительству меньшинства", а также депутаты от ДПС потребовали провести голосование о доверии правительству.
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Рассмотрение этого вопроса 19 августа превратилось в обмен обвинениями. Так, Дритан Абазович заявил, что бывшие высокопоставленные служащие разведки и специальной прокуратуры Черногории связаны с контрабандой сигарет, а близкая к президенту страны строительная компания Bemaks замешана в этом "бизнесе" и финансировала медиа-кампанию против премьера. По словам Абазовича, огромная партия контрабандных сигарет, которая в мае этого года была задержана в порту Бар, принадлежим фирме Bemaks.
В свою очередь, депутаты от ДПС издевательски заявили, что будут голосовать за отставку правительства, поскольку оно "отошло от европейской повестки". Договор с СПЦ как причину отставки никто не называл – всем ведь ещё идти на выборы. При этом люди президента Джукановича постоянно подчёркивали, что Абазович стал премьером благодаря голосам ДПС. А вот для принятия решения об его отставке ключевыми оказались голоса "Демократов". В результате за отставку правительства Черногории высказались 50 депутатов парламента из 81.
Таким образом, третий раз за два года этой балканской страной некоторое время будет руководить кабмин в техническом статусе. Президента Мило Джукановича это вполне устраивает: во-первых, он остаётся политической фигурой с наивысшей легитимностью, во-вторых – его люди остаются на постах как в министерствах и правоохранительных органах, так и в государственных предприятиях. Как отметил черногорский публицист Лука Радоньич, факт остаётся фактом: Джуканович свалил два правительства за два года, и при этом остался президентом.
"Вероятно, ему удалось приостановить падение рейтинга ДПС, но остановить начавшиеся демократические процессы ему будет тяжело" – написал он в соцсетях.
Большинство черногорских аналитиков уверены, что дальнейшее развитие политических процессов в стране зависит от внешних игроков – ЕС и США. Фактически из Вашингтона и Брюсселя уже прозвучали команды: если не удастся сформировать новое правительство Черногории без поддержки "Демократического фронта", то в стране должны состояться досрочные парламентские выборы.
Так, в комментарии анонимного представителя Государственного департамента США сказано, что Вашингтон не считает ДФ партнёром, "потому что эта партия не поддерживает европейские ценности, к которым относится критического отношение к российской агрессии против Украины". А депутат Европарламента, докладчик этой институции по Черногории Тонино Пицула заявил, что "черногорская политика должна решить, продолжится ли она в направлении европейской интеграции, или же станет расходным материалом российских и сербских интересов в регионе".
Стоит отметить, что подобные слова, которые звучат и в самой Черногории, уже привели к тому, что в курортной столице страны – Будве – в этом году вдвое меньше отдыхающих. Спад зафиксирован в первую очередь за счёт гостей из Сербии и России. И если меньшее число россиян ещё можно объяснить отсутствием прямого авиасообщения между двумя странами, то сербы отказываются от привычного места отдыха по двум причинам. Первая – дороговизна (в той же Греции отдохнуть дешевле), а вторая – антисербские заявления, постоянно льющиеся с экранов и страниц черногорских СМИ.
 
ЭксклюзивЧерногорияотставкаправительствопрезидентпарламентРоссияСербия
 
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