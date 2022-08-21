Российский музыкант рассказал об испанском коллеге, уезжающем из Европы из-за русофобии

После войны: как удалось сохранить филармонию в Мариуполе и каким будет первый концерт

Мариупольская филармония пережила боевые действия с потерями… Однако, она сохранила главное - коллектив. Точнее, большую его часть. В ближайшее время Мариупольская филармония даст первый после освобождения концерт для жителей города.