Российский музыкант рассказал об испанском коллеге, уезжающем из Европы из-за русофобии
Известный испанский музыкант собирается переезжать в Россию вместе со своей русской женой из-за русофобской кампании в своей стране. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем
"У меня есть замечательный друг, испанец – гениальный органист … у него жена русская, и он сейчас переезжает в Россию, потому что он не способен терпеть то, что происходит там. Это уникально, когда люди с невероятной квалификацией и потрясающей международной признанной карьерой, переезжают сюда, к нам, в Россию, не за деньгами, а, наоборот, теряя в деньгах", - заявил музыкант
Лундстрем также рассказал, что некоторые его испанские знакомые не верят в то, что он действительно поддерживает военные действия против киевского режима, считая, что музыкант якобы вынужден делать подобные заявления из-за давления российского правительства и спецслужб.
10 июля, 15:14После войны: как удалось сохранить филармонию в Мариуполе и каким будет первый концертМариупольская филармония пережила боевые действия с потерями… Однако, она сохранила главное - коллектив. Точнее, большую его часть. В ближайшее время Мариупольская филармония даст первый после освобождения концерт для жителей города.
С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.
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