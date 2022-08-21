Российский музыкант рассказал об испанском коллеге, уезжающем из Европы из-за русофобии - 21.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Российский музыкант рассказал об испанском коллеге, уезжающем из Европы из-за русофобии
Российский музыкант рассказал об испанском коллеге, уезжающем из Европы из-за русофобии - 21.08.2022 Украина.ру
Российский музыкант рассказал об испанском коллеге, уезжающем из Европы из-за русофобии
Известный испанский музыкант собирается переезжать в Россию вместе со своей русской женой из-за русофобской кампании в своей стране. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем
2022-08-21T07:55
2022-08-21T07:55
спецоперация
новости
скрипачи
испания
русофобия
киевский режим
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Лундстрем также рассказал, что некоторые его испанские знакомые не верят в то, что он действительно поддерживает военные действия против киевского режима, считая, что музыкант якобы вынужден делать подобные заявления из-за давления российского правительства и спецслужб.С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220710/1034325727.html
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новости, скрипачи, испания, русофобия, киевский режим
Спецоперация, Новости, скрипачи, Испания, Русофобия, киевский режим

Российский музыкант рассказал об испанском коллеге, уезжающем из Европы из-за русофобии

07:55 21.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Известный испанский музыкант собирается переезжать в Россию вместе со своей русской женой из-за русофобской кампании в своей стране. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем

"У меня есть замечательный друг, испанец – гениальный органист … у него жена русская, и он сейчас переезжает в Россию, потому что он не способен терпеть то, что происходит там. Это уникально, когда люди с невероятной квалификацией и потрясающей международной признанной карьерой, переезжают сюда, к нам, в Россию, не за деньгами, а, наоборот, теряя в деньгах", - заявил музыкант

Лундстрем также рассказал, что некоторые его испанские знакомые не верят в то, что он действительно поддерживает военные действия против киевского режима, считая, что музыкант якобы вынужден делать подобные заявления из-за давления российского правительства и спецслужб.
Как удалось сохранить филармонию в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 15:14
После войны: как удалось сохранить филармонию в Мариуполе и каким будет первый концертМариупольская филармония пережила боевые действия с потерями… Однако, она сохранила главное - коллектив. Точнее, большую его часть. В ближайшее время Мариупольская филармония даст первый после освобождения концерт для жителей города.
С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостискрипачиИспанияРусофобиякиевский режим
 
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