Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине - 21.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине
Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине - 21.08.2022 Украина.ру
Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине
Общение с друзьями на Украине может подвергнуть их опасности репрессий со стороны киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем
2022-08-21T08:50
2022-08-21T08:50
спецоперация
новости
скрипачи
репрессии
киевский режим
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Он добавив, что по этой причине перестал общаться со многими друзьями, проживающими на контролируемой киевским режимом территории.С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220606/1034102284.html
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новости, скрипачи, репрессии, киевский режим
Спецоперация, Новости, скрипачи, репрессии, киевский режим

Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине

08:50 21.08.2022
 
© пресс-служба СБУЗадержание киллеров для Резникова, Буданова и Боцмана
Задержание киллеров для Резникова, Буданова и Боцмана
© пресс-служба СБУ
Читать в
Общение с друзьями на Украине может подвергнуть их опасности репрессий со стороны киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем
Он добавив, что по этой причине перестал общаться со многими друзьями, проживающими на контролируемой киевским режимом территории.

Потому что, знаете, как это бывает – остановят на улице, проверят переписку, и так далее… Сами понимаете, чем это может закончиться

Пётр Лундстрем
Пётр Лундстрем
Российский скрипач
С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 15:35
Украинские СМИ рассказали об «охоте на ведьм» в Одесской областиСлужба безопасности Украины (СБУ), территориальная оборона и другие силовые структуры киевского режима активно проводят поиски «коллаборантов» и «любителей русского мира» в Одесской области. Об этом сообщило 6 июня украинское издание «Юг.Today» со ссылкой на местную журналистку Оксану Поднебесную
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостискрипачирепрессиикиевский режим
 
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