Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине
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© пресс-служба СБУ
Общение с друзьями на Украине может подвергнуть их опасности репрессий со стороны киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем
Он добавив, что по этой причине перестал общаться со многими друзьями, проживающими на контролируемой киевским режимом территории.
Потому что, знаете, как это бывает – остановят на улице, проверят переписку, и так далее… Сами понимаете, чем это может закончиться
С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.
6 июня, 15:35Украинские СМИ рассказали об «охоте на ведьм» в Одесской областиСлужба безопасности Украины (СБУ), территориальная оборона и другие силовые структуры киевского режима активно проводят поиски «коллаборантов» и «любителей русского мира» в Одесской области. Об этом сообщило 6 июня украинское издание «Юг.Today» со ссылкой на местную журналистку Оксану Поднебесную
Полный текст интервью можно прочитать здесь.