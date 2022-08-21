https://ukraina.ru/20220821/1037904030.html

Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине

Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине - 21.08.2022 Украина.ру

Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине

Общение с друзьями на Украине может подвергнуть их опасности репрессий со стороны киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем

2022-08-21T08:50

2022-08-21T08:50

2022-08-21T08:50

спецоперация

новости

скрипачи

репрессии

киевский режим

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Он добавив, что по этой причине перестал общаться со многими друзьями, проживающими на контролируемой киевским режимом территории.С начала спецоперации на Украине Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220606/1034102284.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, скрипачи, репрессии, киевский режим