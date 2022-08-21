“Повергло меня в ужас”: Музыкант о коллегах, ставших жертвами киевской пропаганды
Многие жители контролируемой киевским режимом части Украины действительно верят, что обстрелы мирного населения Донбасса осуществляются российскими войсками. О таком “моральном и интеллектуальном” падении рассказал в интервью изданию Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем
Он вспомнил, что в первые дни российской специальной военной операции на Украине получал много писем от незнакомых ему коллег-музыкантов из Киева, которые упрекали его за поддержку операции.
А на мои вопросы "Что же вы, ребята, все эти восемь лет условные, пресловутые, когда все это происходило, молчали?", и в ответ я слышал: "Что же ты рассказываешь мне сказки, все знают, что Донбасс обстреливает Россия"
Он добавил: "это повергло меня на тот момент в ужас, потому что такое падение моральное и интеллектуальное… его я даже не подозревал".
4 августа, 15:24Подоляк цинично обвинил Россию в обстрелах ДонецкаСоветник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк обвинил Россию в "обстрелах Донецка" и заверил, что ВСУ не стреляют по городам Донбасса, а также приграничным городам России, об этом он заявил 4 августа в программе Breakfast на YouTube-канале оппозиционного журналиста Александра Плющева
С начала СВО Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.