https://ukraina.ru/20220821/1037903711.html

“Повергло меня в ужас”: Музыкант о коллегах, ставших жертвами киевской пропаганды

“Повергло меня в ужас”: Музыкант о коллегах, ставших жертвами киевской пропаганды - 21.08.2022 Украина.ру

“Повергло меня в ужас”: Музыкант о коллегах, ставших жертвами киевской пропаганды

Многие жители контролируемой киевским режимом части Украины действительно верят, что обстрелы мирного населения Донбасса осуществляются российскими войсками. О таком “моральном и интеллектуальном” падении рассказал в интервью изданию Украина.ру известный российский скрипач Пётр Лундстрем

2022-08-21T07:20

2022-08-21T07:20

2022-08-21T07:20

спецоперация

новости

скрипачи

пропаганда

киевский режим

донбасс

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Он вспомнил, что в первые дни российской специальной военной операции на Украине получал много писем от незнакомых ему коллег-музыкантов из Киева, которые упрекали его за поддержку операции.Он добавил: "это повергло меня на тот момент в ужас, потому что такое падение моральное и интеллектуальное… его я даже не подозревал".С начала СВО Лундстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220804/1037307963.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, скрипачи, пропаганда, киевский режим, донбасс