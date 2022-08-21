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Музыкант рассказал, может ли культура быть вне политики во время боевых действий

Музыкант рассказал, может ли культура быть вне политики во время боевых действий - 21.08.2022 Украина.ру

Музыкант рассказал, может ли культура быть вне политики во время боевых действий

Во время боевых действий вопросы культуры и искусства остаются важными для общества, но они не могут быть вне политики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил известный российский скрипач Пётр Лундстрем

2022-08-21T06:20

2022-08-21T06:20

2022-08-21T06:20

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Он привёл в пример гениального русского поэта Александра Пушкина, который поддержал подавление Польского восстания царскими войсками, что вызвало очень неоднозначную реакцию в самой России.Музыкант напомнил, что Пушкин “практически стал в определённых кругах нерукопожатным” в связи с занятой им позицией.С начала спецоперации на Украине Лудстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20200324/1027125668.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, культура, политика, пушкин, история, скрипачи