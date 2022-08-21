Музыкант рассказал, может ли культура быть вне политики во время боевых действий - 21.08.2022 Украина.ру
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Музыкант рассказал, может ли культура быть вне политики во время боевых действий
Музыкант рассказал, может ли культура быть вне политики во время боевых действий - 21.08.2022 Украина.ру
Музыкант рассказал, может ли культура быть вне политики во время боевых действий
Во время боевых действий вопросы культуры и искусства остаются важными для общества, но они не могут быть вне политики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил известный российский скрипач Пётр Лундстрем
2022-08-21T06:20
2022-08-21T06:20
новости
культура
политика
пушкин
история
скрипачи
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Он привёл в пример гениального русского поэта Александра Пушкина, который поддержал подавление Польского восстания царскими войсками, что вызвало очень неоднозначную реакцию в самой России.Музыкант напомнил, что Пушкин “практически стал в определённых кругах нерукопожатным” в связи с занятой им позицией.С начала спецоперации на Украине Лудстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20200324/1027125668.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, культура, политика, пушкин, история, скрипачи
Новости, культура, политика, Пушкин, История, скрипачи

Музыкант рассказал, может ли культура быть вне политики во время боевых действий

06:20 21.08.2022
 
© РИА Новости . Игнатович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Игнатович
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Во время боевых действий вопросы культуры и искусства остаются важными для общества, но они не могут быть вне политики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил известный российский скрипач Пётр Лундстрем
Он привёл в пример гениального русского поэта Александра Пушкина, который поддержал подавление Польского восстания царскими войсками, что вызвало очень неоднозначную реакцию в самой России.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2020
24 марта 2020, 03:05
«Полонез» Огинского от «Песняров»: польские восстания и место в них белорусовНа официальном сайте знаменитого белорусского ВИА «Песняры» в разделе «видео» можно найти множество записей концертных выступлений и всего один видеоклип. В 2018 г. группа записала a cappella версию «Полонеза» Огинского. Довольно странный выбор, если учесть происхождение и историю этой песни
Музыкант напомнил, что Пушкин “практически стал в определённых кругах нерукопожатным” в связи с занятой им позицией.

Это Пушкин, который при жизни считался гением! И ему писали, что Пушкин своей поддержкой царизма "настолько огадился", что его даже как поэта больше воспринимать невозможно. Так что, то, что сейчас происходит – абсолютно неуникально

Пётр Лундстрем
Пётр Лундстрем
Российский скрипач
С начала спецоперации на Украине Лудстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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