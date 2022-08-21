Музыкант рассказал, может ли культура быть вне политики во время боевых действий
Во время боевых действий вопросы культуры и искусства остаются важными для общества, но они не могут быть вне политики. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил известный российский скрипач Пётр Лундстрем
Он привёл в пример гениального русского поэта Александра Пушкина, который поддержал подавление Польского восстания царскими войсками, что вызвало очень неоднозначную реакцию в самой России.
24 марта 2020, 03:05«Полонез» Огинского от «Песняров»: польские восстания и место в них белорусовНа официальном сайте знаменитого белорусского ВИА «Песняры» в разделе «видео» можно найти множество записей концертных выступлений и всего один видеоклип. В 2018 г. группа записала a cappella версию «Полонеза» Огинского. Довольно странный выбор, если учесть происхождение и историю этой песни
Музыкант напомнил, что Пушкин “практически стал в определённых кругах нерукопожатным” в связи с занятой им позицией.
Это Пушкин, который при жизни считался гением! И ему писали, что Пушкин своей поддержкой царизма "настолько огадился", что его даже как поэта больше воспринимать невозможно. Так что, то, что сейчас происходит – абсолютно неуникально
С начала спецоперации на Украине Лудстрем четыре раза побывал в Донбассе с концертами, вдохновляя бойцов союзных войск и встречаясь с мирными жителями региона.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.