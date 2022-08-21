Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой - 21.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой
Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой - 21.08.2022 Украина.ру
Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой
Истоки нынешнего вооружённого конфликта на Украине лежат в разделе Советского Союза по административным границам союзных республик в 1991 году. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
2022-08-21T09:00
2022-08-21T09:00
спецоперация
новости
евгений норин
история ссср
крым
конфликты
автономия
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Он напомнил, что СССР “распилили самым простым способом – по административным границам республик”. Однако это не решало всех проблем. Например, некоторые автономные республики тоже требовали независимости.Историк указал на то, что Крыму в составе Украины постоянно урезали автономию. В сочетании с угрозами украинских националистов, типа "Крым будет украинским или безлюдным", это наводило крымчан на мысли о том, что с Украиной им не по пути, рассказал Норин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220803/1037253855.html
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новости, евгений норин, история ссср, крым, конфликты, автономия
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, история СССР, Крым, конфликты, автономия

Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой

09:00 21.08.2022
 
© Фото : коллаж Украина.РуЕльцин Горбачев астрология
Ельцин Горбачев астрология - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Истоки нынешнего вооружённого конфликта на Украине лежат в разделе Советского Союза по административным границам союзных республик в 1991 году. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
Он напомнил, что СССР “распилили самым простым способом – по административным границам республик”. Однако это не решало всех проблем. Например, некоторые автономные республики тоже требовали независимости.

С точки зрения справедливости и советского законодательства они имели право на самоопределение. А постсоветские элиты, включая российскую, исходили из того, что проблемы нет. Но проблема была. … В результате мы получили Абхазию, Южную Осетию, Карабах, Приднестровье, а в отложенном режиме Крым и Донбасс

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
Историк указал на то, что Крыму в составе Украины постоянно урезали автономию. В сочетании с угрозами украинских националистов, типа "Крым будет украинским или безлюдным", это наводило крымчан на мысли о том, что с Украиной им не по пути, рассказал Норин.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
3 августа, 14:21
Шредер назвал абсурдом намерения Киева захватить КрымЭкс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путём.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений Норинистория СССРКрымконфликтыавтономия
 
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