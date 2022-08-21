Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой
© Фото : коллаж Украина.РуЕльцин Горбачев астрология
© Фото : коллаж Украина.Ру
Истоки нынешнего вооружённого конфликта на Украине лежат в разделе Советского Союза по административным границам союзных республик в 1991 году. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
Он напомнил, что СССР “распилили самым простым способом – по административным границам республик”. Однако это не решало всех проблем. Например, некоторые автономные республики тоже требовали независимости.
С точки зрения справедливости и советского законодательства они имели право на самоопределение. А постсоветские элиты, включая российскую, исходили из того, что проблемы нет. Но проблема была. … В результате мы получили Абхазию, Южную Осетию, Карабах, Приднестровье, а в отложенном режиме Крым и Донбасс
Историк указал на то, что Крыму в составе Украины постоянно урезали автономию. В сочетании с угрозами украинских националистов, типа "Крым будет украинским или безлюдным", это наводило крымчан на мысли о том, что с Украиной им не по пути, рассказал Норин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.