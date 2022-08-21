https://ukraina.ru/20220821/1037891688.html

Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой

Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой - 21.08.2022 Украина.ру

Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой

Истоки нынешнего вооружённого конфликта на Украине лежат в разделе Советского Союза по административным границам союзных республик в 1991 году. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин

2022-08-21T09:00

2022-08-21T09:00

2022-08-21T09:00

спецоперация

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евгений норин

история ссср

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конфликты

автономия

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Он напомнил, что СССР “распилили самым простым способом – по административным границам республик”. Однако это не решало всех проблем. Например, некоторые автономные республики тоже требовали независимости.Историк указал на то, что Крыму в составе Украины постоянно урезали автономию. В сочетании с угрозами украинских националистов, типа "Крым будет украинским или безлюдным", это наводило крымчан на мысли о том, что с Украиной им не по пути, рассказал Норин.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220803/1037253855.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евгений норин, история ссср, крым, конфликты, автономия