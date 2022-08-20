В МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
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"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
В МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
В МИД России резко отреагировали на заявления СМИ о том, что Запад якобы пытается отозвать полномочия представителей РФ в ООН, назвав эти действия бесперспективными, передают 20 августа РИА Новости
2022-08-20T10:01
2022-08-20T10:01
новости
оон
членство
россия
сми
запад
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Подобные сценарии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали спекуляциями западных СМИ.В ведомстве напомнили, что лишить Россию членства в Организации может лишь Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого, обладающим правом вето, является Москва. Об этом говорится в статье 6 устава ООН, текст который размещен на официальном сайте ООН.Другого законного пути осуществить такой план не существует пока не внесены соответствующие изменения в устав организации, добавили в министерстве.В российском МИДе напомнили процедуру исключения страны из членства в ООН: необходимо, чтобы за это решение проголосовало две трети членов Генассамблеи ООН. Затем поправки должны быть ратифицированы двумя третями государств-членов, включая опять же всех постоянных членов Совета Безопасности.При этом в министерстве подчеркнули, что "прекращают же полномочия постпреда отзывные грамоты, которые также подписываются руководителем страны и вручаются перед отбытием дипломата на родину".
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новости, оон, членство, россия, сми, запад
Новости, ООН, членство, Россия, СМИ, Запад

"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН

10:01 20.08.2022
 
© dan-news.info
© dan-news.info
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В МИД России резко отреагировали на заявления СМИ о том, что Запад якобы пытается отозвать полномочия представителей РФ в ООН, назвав эти действия бесперспективными, передают 20 августа РИА Новости
Подобные сценарии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали спекуляциями западных СМИ.
"Относительно возможных попыток наших западных партнеров исключить Россию из ООН, в том числе путем реализации идеи с отзывом верительных грамот российского постоянного представителя при ООН, неоднократно отмечали, что подобный сценарий заведомо нереализуем", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что лишить Россию членства в Организации может лишь Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого, обладающим правом вето, является Москва. Об этом говорится в статье 6 устава ООН, текст который размещен на официальном сайте ООН.
Другого законного пути осуществить такой план не существует пока не внесены соответствующие изменения в устав организации, добавили в министерстве.
В российском МИДе напомнили процедуру исключения страны из членства в ООН: необходимо, чтобы за это решение проголосовало две трети членов Генассамблеи ООН. Затем поправки должны быть ратифицированы двумя третями государств-членов, включая опять же всех постоянных членов Совета Безопасности.
"Что касается полномочий постоянного представителя нашей страны при ООН, то соответствующие верительные грамоты, подписанные президентом Российской Федерации, вручаются генеральному секретарю организации, а не той или иной западной стране", - отметили в МИД РФ.
При этом в министерстве подчеркнули, что "прекращают же полномочия постпреда отзывные грамоты, которые также подписываются руководителем страны и вручаются перед отбытием дипломата на родину".
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:06
Запад может навредить России в ООН - ReutersЗапад и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в ООН. Об этом 17 августа сообщило агентство Reuters
 
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Заголовок открываемого материала
10:01"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
09:45"Нет морального права": в МИД Британии назвали условие присутствия России на G20
09:22В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота
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