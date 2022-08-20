https://ukraina.ru/20220820/1037895712.html

"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН

В МИД России оценили сценарий исключения России из ООН

"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН

В МИД России резко отреагировали на заявления СМИ о том, что Запад якобы пытается отозвать полномочия представителей РФ в ООН, назвав эти действия бесперспективными, передают 20 августа РИА Новости

2022-08-20T10:01

2022-08-20T10:01

2022-08-20T10:01

новости

оон

членство

россия

сми

запад

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Подобные сценарии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали спекуляциями западных СМИ.В ведомстве напомнили, что лишить Россию членства в Организации может лишь Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого, обладающим правом вето, является Москва. Об этом говорится в статье 6 устава ООН, текст который размещен на официальном сайте ООН.Другого законного пути осуществить такой план не существует пока не внесены соответствующие изменения в устав организации, добавили в министерстве.В российском МИДе напомнили процедуру исключения страны из членства в ООН: необходимо, чтобы за это решение проголосовало две трети членов Генассамблеи ООН. Затем поправки должны быть ратифицированы двумя третями государств-членов, включая опять же всех постоянных членов Совета Безопасности.При этом в министерстве подчеркнули, что "прекращают же полномочия постпреда отзывные грамоты, которые также подписываются руководителем страны и вручаются перед отбытием дипломата на родину".

https://ukraina.ru/20220818/1037791729.html

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2022

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новости, оон, членство, россия, сми, запад