https://ukraina.ru/20220820/1037895712.html
"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
В МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
В МИД России резко отреагировали на заявления СМИ о том, что Запад якобы пытается отозвать полномочия представителей РФ в ООН, назвав эти действия бесперспективными, передают 20 августа РИА Новости
2022-08-20T10:01
2022-08-20T10:01
2022-08-20T10:01
новости
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Подобные сценарии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали спекуляциями западных СМИ.В ведомстве напомнили, что лишить Россию членства в Организации может лишь Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого, обладающим правом вето, является Москва. Об этом говорится в статье 6 устава ООН, текст который размещен на официальном сайте ООН.Другого законного пути осуществить такой план не существует пока не внесены соответствующие изменения в устав организации, добавили в министерстве.В российском МИДе напомнили процедуру исключения страны из членства в ООН: необходимо, чтобы за это решение проголосовало две трети членов Генассамблеи ООН. Затем поправки должны быть ратифицированы двумя третями государств-членов, включая опять же всех постоянных членов Совета Безопасности.При этом в министерстве подчеркнули, что "прекращают же полномочия постпреда отзывные грамоты, которые также подписываются руководителем страны и вручаются перед отбытием дипломата на родину".
https://ukraina.ru/20220818/1037791729.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оон, членство, россия, сми, запад
Новости, ООН, членство, Россия, СМИ, Запад
"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
В МИД России резко отреагировали на заявления СМИ о том, что Запад якобы пытается отозвать полномочия представителей РФ в ООН, назвав эти действия бесперспективными, передают 20 августа РИА Новости
Подобные сценарии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали спекуляциями западных СМИ.
"Относительно возможных попыток наших западных партнеров исключить Россию из ООН, в том числе путем реализации идеи с отзывом верительных грамот российского постоянного представителя при ООН, неоднократно отмечали, что подобный сценарий заведомо нереализуем", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что лишить Россию членства в Организации может лишь Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого, обладающим правом вето, является Москва. Об этом говорится в статье 6 устава ООН, текст который размещен на официальном сайте ООН.
Другого законного пути осуществить такой план не существует пока не внесены соответствующие изменения в устав организации, добавили в министерстве.
В российском МИДе напомнили процедуру исключения страны из членства в ООН: необходимо, чтобы за это решение проголосовало две трети членов Генассамблеи ООН. Затем поправки должны быть ратифицированы двумя третями государств-членов, включая опять же всех постоянных членов Совета Безопасности.
"Что касается полномочий постоянного представителя нашей страны при ООН, то соответствующие верительные грамоты, подписанные президентом Российской Федерации, вручаются генеральному секретарю организации, а не той или иной западной стране", - отметили в МИД РФ.
При этом в министерстве подчеркнули, что "прекращают же полномочия постпреда отзывные грамоты, которые также подписываются руководителем страны и вручаются перед отбытием дипломата на родину".