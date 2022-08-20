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"Нет морального права": в МИД Британии назвали условие присутствия России на G20
У РФ "нет морального права" участвовать в G20 - МИД Британии
"Нет морального права": в МИД Британии назвали условие присутствия России на G20
Представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, передает агентство Рейтер
2022-08-20T09:45
2022-08-20T09:45
2022-08-20T09:45
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Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину.В порядке компромисса со странами Запада Индонезия пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя и Украину, которая не входит в G20.Лидер Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что Путин в разговоре с ним заявил, что приедет на саммит. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
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новости, владимир путин, g20, россия, великобритания
Новости, Владимир Путин, G20, Россия, Великобритания
"Нет морального права": в МИД Британии назвали условие присутствия России на G20
Представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, передает агентство Рейтер
"У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины", - приводит агентство слова представителя британского МИД.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину.
В порядке компромисса со странами Запада Индонезия пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя и Украину, которая не входит в G20.
Лидер Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что Путин в разговоре с ним заявил, что приедет на саммит. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
Российская спецоперация на Украине
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.
ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.