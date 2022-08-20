У РФ "нет морального права" участвовать в G20 - МИД Британии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220820/1037895559.html
"Нет морального права": в МИД Британии назвали условие присутствия России на G20
У РФ "нет морального права" участвовать в G20 - МИД Британии
"Нет морального права": в МИД Британии назвали условие присутствия России на G20
Представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, передает агентство Рейтер
2022-08-20T09:45
2022-08-20T09:45
новости
владимир путин
g20
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eb119ea51295cbf7c00a2385035d3361.jpg.webp
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину.В порядке компромисса со странами Запада Индонезия пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя и Украину, которая не входит в G20.Лидер Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что Путин в разговоре с ним заявил, что приедет на саммит. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
https://ukraina.ru/20220819/1037876090.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102632/45/1026324561_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6c5fd33f26d9fef794dde4f519eaa1c8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, g20, россия, великобритания
Новости, Владимир Путин, G20, Россия, Великобритания

"Нет морального права": в МИД Британии назвали условие присутствия России на G20

09:45 20.08.2022
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Представитель МИД Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине, передает агентство Рейтер
"У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины", - приводит агентство слова представителя британского МИД.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину.
В порядке компромисса со странами Запада Индонезия пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя и Украину, которая не входит в G20.
Лидер Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что Путин в разговоре с ним заявил, что приедет на саммит. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
Российская спецоперация на Украине

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

Лондон флаг Великобритании ЕС Евросоюза Биг-Бен - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 15:20
В Британии нашли виновных в падении уровня жизни в странеМинистр финансов Великобритании Надим Захави посоветовал будущему премьер-министру страны в случае чего переложить вину за рост цен, в том числе на энергоресурсы, на Россию, передает 19 августа газета Times
 
НовостиВладимир ПутинG20РоссияВеликобритания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
09:45"Нет морального права": в МИД Британии назвали условие присутствия России на G20
09:22В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота
09:15Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево
09:00Царев рассказал, для чего ВСУ обстреливают ЗАЭС
08:48Планетарное безумие или "договорняк"? Всё говорит о том, что СВО выходит на новый уровень
08:45Пургин рассказал, как изменилась тактика РФ с самого начала СВО
08:30"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту
08:27Чем воюют на Украине. Блуждающие танки и их "карусели"
08:15"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО
08:00Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил
07:45Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе
07:30Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных
07:15Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС
07:02Мир "Великого кольца": о ком писал Ефремов
07:00Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум
06:55Пётр Лундстрем: На культурном фронте нам объявлена война
06:45Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”
06:41Западная Украина за минувшую неделю
06:30“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ
Лента новостейМолния