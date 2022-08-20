Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил
Нехватка пехоты является для союзных сил серьёзной проблемой, которая приводит к нынешнему медленному продвижению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Решающим фактором, позволяющим им “медленно, но уверенно” продвигаться вперёд, является преимущество в артиллерии, добавил он.
Несмотря на использование войсками киевского режима дальнобойных РСЗО HIMARS, с помощью которых было уничтожено несколько артиллерийских складов российской армии, огневой перевес союзных сил сохраняется.
16 декабря 2020, 16:00Миф о «черной пехоте». Кого и как призывали в РККА на освобожденной Украине«Черная пехота», или «чернопиджачники», — тема, неотрывно связанная с осенью 1943 года и следующей зимой, временем битвы за Днепр и начала освобождения Правобережной Украины. Этот популярный миф обычно используется как доказательство чуждости войны и враждебности советской власти к украинцам. Но годится он только для тех, у кого нет Родины
В частности, у бригад территориальной обороны киевского режима артиллерия очень слабая, рассказал эксперт.
Проблема в том, что из-за нехватки пехоты наступление идёт медленно, добавил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.