Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил

Миф о «черной пехоте». Кого и как призывали в РККА на освобожденной Украине

«Черная пехота», или «чернопиджачники», — тема, неотрывно связанная с осенью 1943 года и следующей зимой, временем битвы за Днепр и начала освобождения Правобережной Украины. Этот популярный миф обычно используется как доказательство чуждости войны и враждебности советской власти к украинцам. Но годится он только для тех, у кого нет Родины