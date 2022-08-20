Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил - 20.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220820/1037869305.html
Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил
Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил - 20.08.2022 Украина.ру
Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил
Нехватка пехоты является для союзных сил серьёзной проблемой, которая приводит к нынешнему медленному продвижению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
2022-08-20T08:00
2022-08-20T08:00
спецоперация
новости
евгений норин
пехота
артиллерия
himars
территориальная самооборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/58/1033975839_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_c318edf4271cdb7c0cf0e1b6f7bbb431.jpg
Решающим фактором, позволяющим им “медленно, но уверенно” продвигаться вперёд, является преимущество в артиллерии, добавил он.Несмотря на использование войсками киевского режима дальнобойных РСЗО HIMARS, с помощью которых было уничтожено несколько артиллерийских складов российской армии, огневой перевес союзных сил сохраняется.В частности, у бригад территориальной обороны киевского режима артиллерия очень слабая, рассказал эксперт.Проблема в том, что из-за нехватки пехоты наступление идёт медленно, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20201216/1029996149.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/58/1033975839_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_c047bab9933b3f6df047e8438d982bf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евгений норин, пехота, артиллерия, himars, территориальная самооборона
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, пехота, артиллерия, HIMARS, территориальная самооборона

Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил

08:00 20.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывод подразделений ДНР из Мариуполя
Вывод подразделений ДНР из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Нехватка пехоты является для союзных сил серьёзной проблемой, которая приводит к нынешнему медленному продвижению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Решающим фактором, позволяющим им “медленно, но уверенно” продвигаться вперёд, является преимущество в артиллерии, добавил он.
Несмотря на использование войсками киевского режима дальнобойных РСЗО HIMARS, с помощью которых было уничтожено несколько артиллерийских складов российской армии, огневой перевес союзных сил сохраняется.
- РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 16:00
Миф о «черной пехоте». Кого и как призывали в РККА на освобожденной Украине«Черная пехота», или «чернопиджачники», — тема, неотрывно связанная с осенью 1943 года и следующей зимой, временем битвы за Днепр и начала освобождения Правобережной Украины. Этот популярный миф обычно используется как доказательство чуждости войны и враждебности советской власти к украинцам. Но годится он только для тех, у кого нет Родины
В частности, у бригад территориальной обороны киевского режима артиллерия очень слабая, рассказал эксперт.
Проблема в том, что из-за нехватки пехоты наступление идёт медленно, добавил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений НоринпехотаартиллерияHIMARSтерриториальная самооборона
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил
07:45Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе
07:30Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных
07:15Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС
07:02Мир "Великого кольца": о ком писал Ефремов
07:00Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум
06:55Пётр Лундстрем: На культурном фронте нам объявлена война
06:45Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”
06:41Западная Украина за минувшую неделю
06:30“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ
06:15“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International
06:00Норин объяснил причины затягивания спецоперации
05:45“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
05:30"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
05:15"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
05:00Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР
04:45"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
04:30"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
04:15ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев
04:00Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике
Лента новостейМолния