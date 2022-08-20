Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”
Поставляемое на Украину западное оружие проходит проверку реальными боевыми действиями. Некоторые его виды оказываются “ценными и интересными”, другие – не такими эффективными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
По его словам, американские ПТРК "Джавеллин" и шведско-британские гранатомёты NLAW оказались “вполне ординарными” вооружениями, которые оказывают влияние на ход боевых действий своим количеством, а не качеством.
9 июня, 05:45Не чудо-оружие: Анпилогов объяснил, почему России не стоит бояться украинского «вундерваффе»Дальнобойные боеприпасы, которые могут быть использованы в американских РСЗО, не являются каким-то особо эффективным оружием и, в случае их передачи киевскому режиму, не смогут оказать существенного влияния на ход военных действий на Украине. Об этом рассказал военный эксперт, президент Фонда «Основание» Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Британские гаубицы М-777 оказались не очень “живучими” под огнём.
Турецкие дроны “Байрактар” тоже не оправдали возлагаемых на них ожиданий, хотя и приносят ВСУ некоторую пользу.
Зато "Хаймарсы" оказались серьёзной штукой, которая приносит оперативно-тактический эффект
Он также отметил, что большое количество имеющихся у войск киевского режима переносных зенитно-ракетных комплексов существенно ограничивает применение российской авиации.
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