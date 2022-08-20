Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой” - 20.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
https://ukraina.ru/20220820/1037862863.html
Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”
Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой” - 20.08.2022 Украина.ру
Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”
Поставляемое на Украину западное оружие проходит проверку реальными боевыми действиями. Некоторые его виды оказываются “ценными и интересными”, другие – не такими эффективными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
2022-08-20T06:45
2022-08-20T06:45
спецоперация
евгений норин
новости
оружие
запад
javelin
гранатометы
пзрк
bayraktar tb2 (байрактар)
himars
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По его словам, американские ПТРК "Джавеллин" и шведско-британские гранатомёты NLAW оказались “вполне ординарными” вооружениями, которые оказывают влияние на ход боевых действий своим количеством, а не качеством.Британские гаубицы М-777 оказались не очень “живучими” под огнём.Турецкие дроны “Байрактар” тоже не оправдали возлагаемых на них ожиданий, хотя и приносят ВСУ некоторую пользу.Он также отметил, что большое количество имеющихся у войск киевского режима переносных зенитно-ракетных комплексов существенно ограничивает применение российской авиации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220609/1034117238.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евгений норин, новости, оружие, запад, javelin, гранатометы, пзрк, bayraktar tb2 (байрактар), himars
Спецоперация, Евгений Норин, Новости, оружие, Запад, Javelin, гранатометы, ПЗРК, Bayraktar TB2 (Байрактар), HIMARS

Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”

06:45 20.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Поставляемое на Украину западное оружие проходит проверку реальными боевыми действиями. Некоторые его виды оказываются “ценными и интересными”, другие – не такими эффективными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
По его словам, американские ПТРК "Джавеллин" и шведско-британские гранатомёты NLAW оказались “вполне ординарными” вооружениями, которые оказывают влияние на ход боевых действий своим количеством, а не качеством.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Не чудо-оружие: Анпилогов объяснил, почему России не стоит бояться украинского «вундерваффе»Дальнобойные боеприпасы, которые могут быть использованы в американских РСЗО, не являются каким-то особо эффективным оружием и, в случае их передачи киевскому режиму, не смогут оказать существенного влияния на ход военных действий на Украине. Об этом рассказал военный эксперт, президент Фонда «Основание» Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Британские гаубицы М-777 оказались не очень “живучими” под огнём.
Турецкие дроны “Байрактар” тоже не оправдали возлагаемых на них ожиданий, хотя и приносят ВСУ некоторую пользу.

Зато "Хаймарсы" оказались серьёзной штукой, которая приносит оперативно-тактический эффект

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
Он также отметил, что большое количество имеющихся у войск киевского режима переносных зенитно-ракетных комплексов существенно ограничивает применение российской авиации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияЕвгений НоринНовостиоружиеЗападJavelinгранатометыПЗРКBayraktar TB2 (Байрактар)HIMARS
 
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