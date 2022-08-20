https://ukraina.ru/20220820/1037862863.html

Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”

Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой” - 20.08.2022 Украина.ру

Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”

Поставляемое на Украину западное оружие проходит проверку реальными боевыми действиями. Некоторые его виды оказываются “ценными и интересными”, другие – не такими эффективными. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин

2022-08-20T06:45

2022-08-20T06:45

2022-08-20T06:45

спецоперация

евгений норин

новости

оружие

запад

javelin

гранатометы

пзрк

bayraktar tb2 (байрактар)

himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036995018_147:137:915:569_1920x0_80_0_0_e9521a3e956eea34f229dc98e87d855c.jpg

По его словам, американские ПТРК "Джавеллин" и шведско-британские гранатомёты NLAW оказались “вполне ординарными” вооружениями, которые оказывают влияние на ход боевых действий своим количеством, а не качеством.Британские гаубицы М-777 оказались не очень “живучими” под огнём.Турецкие дроны “Байрактар” тоже не оправдали возлагаемых на них ожиданий, хотя и приносят ВСУ некоторую пользу.Он также отметил, что большое количество имеющихся у войск киевского режима переносных зенитно-ракетных комплексов существенно ограничивает применение российской авиации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220609/1034117238.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евгений норин, новости, оружие, запад, javelin, гранатометы, пзрк, bayraktar tb2 (байрактар), himars