https://ukraina.ru/20220820/1037821731.html

"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"

"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток" - 20.08.2022 Украина.ру

"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"

Запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается ВСУ минами ПФМ-1 ("Лепесток"), которые не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-08-20T04:45

2022-08-20T04:45

2022-08-20T04:45

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Ранее депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и машины.По его словам, киевский режим ненавидит Донецк, поэтому этот регион засыпан минами "Лепесток" везде и их огромное количество, собирать их будут очень долго.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html

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новости, мины, украина, россия, всу