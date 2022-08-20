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"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток" - 20.08.2022 Украина.ру
"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
Запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается ВСУ минами ПФМ-1 ("Лепесток"), которые не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-08-20T04:45
2022-08-20T04:45
2022-08-20T04:45
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мины
украина
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всу
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Ранее депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и машины.По его словам, киевский режим ненавидит Донецк, поэтому этот регион засыпан минами "Лепесток" везде и их огромное количество, собирать их будут очень долго.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мины, украина, россия, всу
"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
Запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается ВСУ минами ПФМ-1 ("Лепесток"), которые не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Ранее депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и машины.
Это война против мирного населения. Вы знаете, запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается минами, которые не самоуничтожаются. Они очень быстро обваливаются в пыли и застревают в деревьях. Так как они пластиковые, у них неограниченный срок годности.
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его словам, киевский режим ненавидит Донецк, поэтому этот регион засыпан минами "Лепесток" везде и их огромное количество, собирать их будут очень долго.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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