"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток" - 20.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220820/1037821731.html
"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток" - 20.08.2022 Украина.ру
"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
Запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается ВСУ минами ПФМ-1 ("Лепесток"), которые не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-08-20T04:45
2022-08-20T04:45
новости
мины
украина
россия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037370171_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f32afd694c1be642e637bc0bd7cebfd.jpg
Ранее депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и машины.По его словам, киевский режим ненавидит Донецк, поэтому этот регион засыпан минами "Лепесток" везде и их огромное количество, собирать их будут очень долго.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/06/1037370171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d831d39b48c1a694ea679b3da9e59723.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мины, украина, россия, всу
Новости, мины, Украина, Россия, ВСУ

"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"

04:45 20.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается ВСУ минами ПФМ-1 ("Лепесток"), которые не самоуничтожаются, это значит, что киевский режим устроил войну против мирного населения, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Ранее депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и машины.
Это война против мирного населения. Вы знаете, запрещено использовать мины без самоуничтожения, а Донбасс забрасывается минами, которые не самоуничтожаются. Они очень быстро обваливаются в пыли и застревают в деревьях. Так как они пластиковые, у них неограниченный срок годности.
Андрей Пургин интервью
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его словам, киевский режим ненавидит Донецк, поэтому этот регион засыпан минами "Лепесток" везде и их огромное количество, собирать их будут очень долго.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
17 августа, 16:42
Всего 15%. Кто в мире разделяет позицию Украины по спецоперации России
 
НовостиминыУкраинаРоссияВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
05:30"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
05:15"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
05:00Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР
04:45"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
04:30"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
04:15ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев
04:00Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике
23:53Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области
23:41Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца
23:26МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20
22:59Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС
22:52Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре
22:21США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов
22:14Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии
21:42"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку"
18:59Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга
18:46Проблема Запорожской АЭС, строители из КНДР. Итоги 19 августа на Украине
18:39Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях
18:29Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе"
Лента новостейМолния