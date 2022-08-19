Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области - 19.08.2022 Украина.ру
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Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области
Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области - 19.08.2022 Украина.ру
Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области
На территориях Харьковской области, освобожденных от ВСУ, сформировано правительство - Совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом 19 августа сообщает официальный Telegram-канал военно-гражданской администрации Харьковской области
2022-08-19T23:53
2022-08-19T23:53
харьковская область
освобождённые регионы украины
новости
краснодар
восстановление
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Правительство было создано указом главы ВГА региона, Виталия Ганчева Также глава ВГА Виталий Ганчев заявил в опубликованном в ведомственном Telegram-канале видео, что создание Совмина было продиктовано необходимостью урегулирования прежде всего экономических процессов в регионе. Главой правительства назначен Андрей Алексеенко, еще недавно занимавший пост мэра Краснодара.
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харьковская область, освобождённые регионы украины, новости, краснодар, восстановление
Харьковская область, освобождённые регионы Украины, Новости, Краснодар, восстановление

Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области

23:53 19.08.2022
 
Андрей Алексеенко
Андрей Алексеенко
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На территориях Харьковской области, освобожденных от ВСУ, сформировано правительство - Совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом 19 августа сообщает официальный Telegram-канал военно-гражданской администрации Харьковской области
Правительство было создано указом главы ВГА региона, Виталия Ганчева
С целью обеспечения населения и восстановления объектов инфраструктуры, глава ВГА Виталий Ганчев издал Указ о создании Совета министров Военно-гражданской администрации Харьковской области.
Также глава ВГА Виталий Ганчев заявил в опубликованном в ведомственном Telegram-канале видео, что создание Совмина было продиктовано необходимостью урегулирования прежде всего экономических процессов в регионе.

Исполнительный орган возьмет на себя все финансовые, экономические, промышленные процессы, которые сейчас нужно регулировать.

Виталий Ганчев
Глава ВГА Харьковской области
Главой правительства назначен Андрей Алексеенко, еще недавно занимавший пост мэра Краснодара.
российский паспорт россия гражданство - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 17:25
В Харьковской области начали принимать документы на получение гражданства РФГлава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 июля заявил РИА Новости о начале приема документов на получение российского гражданства на освобожденных территориях региона
 
Харьковская областьосвобождённые регионы УкраиныНовостиКраснодарвосстановление
 
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