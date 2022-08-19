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Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области
Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области - 19.08.2022 Украина.ру
Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области
На территориях Харьковской области, освобожденных от ВСУ, сформировано правительство - Совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом 19 августа сообщает официальный Telegram-канал военно-гражданской администрации Харьковской области
2022-08-19T23:53
2022-08-19T23:53
2022-08-19T23:53
харьковская область
освобождённые регионы украины
новости
краснодар
восстановление
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Правительство было создано указом главы ВГА региона, Виталия Ганчева Также глава ВГА Виталий Ганчев заявил в опубликованном в ведомственном Telegram-канале видео, что создание Совмина было продиктовано необходимостью урегулирования прежде всего экономических процессов в регионе. Главой правительства назначен Андрей Алексеенко, еще недавно занимавший пост мэра Краснодара.
https://ukraina.ru/20220728/1036984178.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьковская область, освобождённые регионы украины, новости, краснодар, восстановление
Харьковская область, освобождённые регионы Украины, Новости, Краснодар, восстановление
Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области
На территориях Харьковской области, освобожденных от ВСУ, сформировано правительство - Совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом 19 августа сообщает официальный Telegram-канал военно-гражданской администрации Харьковской области