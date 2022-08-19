https://ukraina.ru/20220819/1037892662.html

Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области

Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области - 19.08.2022 Украина.ру

Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области

На территориях Харьковской области, освобожденных от ВСУ, сформировано правительство - Совет министров. Его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом 19 августа сообщает официальный Telegram-канал военно-гражданской администрации Харьковской области

2022-08-19T23:53

2022-08-19T23:53

2022-08-19T23:53

харьковская область

освобождённые регионы украины

новости

краснодар

восстановление

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Правительство было создано указом главы ВГА региона, Виталия Ганчева Также глава ВГА Виталий Ганчев заявил в опубликованном в ведомственном Telegram-канале видео, что создание Совмина было продиктовано необходимостью урегулирования прежде всего экономических процессов в регионе. Главой правительства назначен Андрей Алексеенко, еще недавно занимавший пост мэра Краснодара.

https://ukraina.ru/20220728/1036984178.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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харьковская область, освобождённые регионы украины, новости, краснодар, восстановление