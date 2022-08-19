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МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20
МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20 - 19.08.2022 Украина.ру
МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20
Спикер министерства иностранных дел Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на саммите G20. Об этом сообщает 19 августа агентство Reuters.
2022-08-19T23:26
2022-08-19T23:26
2022-08-19T23:26
великобритания
g20
саммит
россия
украина
новости
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По информации издания, британское внешнеполитическое ведомство традиционно связывает это с конфликтом на Украине. Известно, что ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс выражала намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.Саммит "Большой двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. В то же время, в рамках компромисса, Индонезия, как государство-организатор, пригласила на саммит представителей Украины, которая не входит в G20.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
великобритания, g20, саммит, россия, украина, новости
Великобритания, G20, саммит, Россия, Украина, Новости
МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20
Спикер министерства иностранных дел Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на саммите G20. Об этом сообщает 19 августа агентство Reuters.
По информации издания, британское внешнеполитическое ведомство традиционно связывает это с конфликтом на Украине.
У России нет морального права присутствовать на G20, пока продолжается ее агрессия против Украины
Известно, что ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс выражала намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились.
В то же время, в рамках компромисса, Индонезия, как государство-организатор, пригласила на саммит представителей Украины, которая не входит в G20.