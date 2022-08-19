https://ukraina.ru/20220819/1037892125.html

МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20

МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20 - 19.08.2022 Украина.ру

МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20

Спикер министерства иностранных дел Великобритании заявил, что у России "нет морального права" присутствовать на саммите G20. Об этом сообщает 19 августа агентство Reuters.

2022-08-19T23:26

2022-08-19T23:26

2022-08-19T23:26

великобритания

g20

саммит

россия

украина

новости

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По информации издания, британское внешнеполитическое ведомство традиционно связывает это с конфликтом на Украине. Известно, что ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс выражала намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20.Саммит "Большой двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. В то же время, в рамках компромисса, Индонезия, как государство-организатор, пригласила на саммит представителей Украины, которая не входит в G20.

https://ukraina.ru/20220722/1036724341.html

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2022

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великобритания, g20, саммит, россия, украина, новости