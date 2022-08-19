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Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС

Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС - 19.08.2022 Украина.ру

Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС

Расчеты противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает 19 августа РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.

2022-08-19T22:59

2022-08-19T22:59

2022-08-19T22:59

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По информации чиновника, все ракеты, выпущенные по дамбе гидроэлектростанции, были сбиты. Напомним, ВСУ с середины июля регулярно пытается наносить удары по Каховской ГЭС. Ее дамба является второй крупной переправой через Днепр в Херсонской области после Антоновского моста в Херсоне.

https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

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пво, новая каховка, гэс, новости, обстрелы, всу