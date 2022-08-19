https://ukraina.ru/20220819/1037892016.html
Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС
Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС - 19.08.2022 Украина.ру
Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС
Расчеты противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает 19 августа РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.
2022-08-19T22:59
2022-08-19T22:59
2022-08-19T22:59
пво
новая каховка
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новости
обстрелы
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По информации чиновника, все ракеты, выпущенные по дамбе гидроэлектростанции, были сбиты. Напомним, ВСУ с середины июля регулярно пытается наносить удары по Каховской ГЭС. Ее дамба является второй крупной переправой через Днепр в Херсонской области после Антоновского моста в Херсоне.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пво, новая каховка, гэс, новости, обстрелы, всу
ПВО, Новая Каховка, ГЭС, Новости, обстрелы, ВСУ
Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС
Расчеты противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает 19 августа РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.
По информации чиновника, все ракеты, выпущенные по дамбе гидроэлектростанции, были сбиты.
Обстреляли район ГЭС. Цели сбиты. Успешно отработала система ПВО
Владимир Леонтьев
Глава администрации Каховского района
Напомним, ВСУ с середины июля регулярно пытается наносить удары по Каховской ГЭС. Ее дамба является второй крупной переправой через Днепр в Херсонской области после Антоновского моста в Херсоне.