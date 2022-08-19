Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС - 19.08.2022 Украина.ру
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Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС
Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС - 19.08.2022 Украина.ру
Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС
Расчеты противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает 19 августа РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.
2022-08-19T22:59
2022-08-19T22:59
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По информации чиновника, все ракеты, выпущенные по дамбе гидроэлектростанции, были сбиты. Напомним, ВСУ с середины июля регулярно пытается наносить удары по Каховской ГЭС. Ее дамба является второй крупной переправой через Днепр в Херсонской области после Антоновского моста в Херсоне.
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пво, новая каховка, гэс, новости, обстрелы, всу
ПВО, Новая Каховка, ГЭС, Новости, обстрелы, ВСУ

Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС

22:59 19.08.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
За безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Расчеты противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает 19 августа РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.
По информации чиновника, все ракеты, выпущенные по дамбе гидроэлектростанции, были сбиты.

Обстреляли район ГЭС. Цели сбиты. Успешно отработала система ПВО

Владимир Леонтьев
Глава администрации Каховского района
Напомним, ВСУ с середины июля регулярно пытается наносить удары по Каховской ГЭС. Ее дамба является второй крупной переправой через Днепр в Херсонской области после Антоновского моста в Херсоне.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:59
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