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США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов

США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов - 19.08.2022 Украина.ру

США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов

Президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи для Украины в размере 775 миллионов долларов. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

2022-08-19T22:21

2022-08-19T22:21

2022-08-19T22:21

сша

украина

джо байден

всу

оружие

новости

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Средства на помощь Украине будут изъяты из бюджета, выделенного министерству обороны США.РИА Новости сообщают со ссылкой на Пентагон, что в рамках нового пакета военной помощи Вашингтон поставит Киеву разведывательные БПЛА Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.Кроме того, в Пентагоне заявили, что "изучат возможность" поставить Украине вооружений, который смогут "изменить ситуацию на поле боя".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, джо байден, всу, оружие, новости