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США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов
США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов - 19.08.2022 Украина.ру
США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов
Президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи для Украины в размере 775 миллионов долларов. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
2022-08-19T22:21
2022-08-19T22:21
2022-08-19T22:21
сша
украина
джо байден
всу
оружие
новости
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Средства на помощь Украине будут изъяты из бюджета, выделенного министерству обороны США.РИА Новости сообщают со ссылкой на Пентагон, что в рамках нового пакета военной помощи Вашингтон поставит Киеву разведывательные БПЛА Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.Кроме того, в Пентагоне заявили, что "изучат возможность" поставить Украине вооружений, который смогут "изменить ситуацию на поле боя".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, джо байден, всу, оружие, новости
США, Украина, Джо Байден, ВСУ, оружие, Новости
США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов
Президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи для Украины в размере 775 миллионов долларов. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Средства на помощь Украине будут изъяты из бюджета, выделенного министерству обороны США.
Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о сокращении средств министерства обороны на сумму до 775 миллионов долларов… в целях оказания помощи Украине.
РИА Новости сообщают со ссылкой на Пентагон, что в рамках нового пакета военной помощи Вашингтон поставит Киеву разведывательные БПЛА Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.
Кроме того, в Пентагоне заявили, что "изучат возможность" поставить Украине вооружений, который смогут "изменить ситуацию на поле боя".