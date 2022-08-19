https://ukraina.ru/20220819/1037891384.html

Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии

Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии - 19.08.2022 Украина.ру

Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии

На некоторых участках фронта у украинских военных встречается дефицит боеприпасов. Об этом заявил 19 августа глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"

2022-08-19T22:14

2022-08-19T22:14

2022-08-19T22:14

спецоперация

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По словам главы Донецкой Народной Республики, это подтверждается и данными разведки. Пушилин также добавил, что с этим связаны изменения в тактике работы артиллерии ВСУ - теперь, по его словам, артиллерия Украины работает уже более точечно, а не "по площадям", как это было недавно.

https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

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денис пушилин, днр, всу, сво, новости