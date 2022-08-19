Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии - 19.08.2022 Украина.ру
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Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии
Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии - 19.08.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии
На некоторых участках фронта у украинских военных встречается дефицит боеприпасов. Об этом заявил 19 августа глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"
2022-08-19T22:14
2022-08-19T22:14
спецоперация
денис пушилин
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новости
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По словам главы Донецкой Народной Республики, это подтверждается и данными разведки. Пушилин также добавил, что с этим связаны изменения в тактике работы артиллерии ВСУ - теперь, по его словам, артиллерия Украины работает уже более точечно, а не "по площадям", как это было недавно.
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денис пушилин, днр, всу, сво, новости
Спецоперация, Денис Пушилин, ДНР, ВСУ, СВО, Новости

Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии

22:14 19.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
На некоторых участках фронта у украинских военных встречается дефицит боеприпасов. Об этом заявил 19 августа глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"
По словам главы Донецкой Народной Республики, это подтверждается и данными разведки.
Что касается запасов боеприпасов, есть определенный "голод", мы это тоже фиксируем. Это данные, которые нам дает и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определенных участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьезным сопротивлением
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
Пушилин также добавил, что с этим связаны изменения в тактике работы артиллерии ВСУ - теперь, по его словам, артиллерия Украины работает уже более точечно, а не "по площадям", как это было недавно.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:59
Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО
 
СпецоперацияДенис ПушилинДНРВСУСВОНовости
 
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