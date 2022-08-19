https://ukraina.ru/20220819/1037891384.html
Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии
Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии - 19.08.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии
На некоторых участках фронта у украинских военных встречается дефицит боеприпасов. Об этом заявил 19 августа глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"
2022-08-19T22:14
2022-08-19T22:14
2022-08-19T22:14
спецоперация
денис пушилин
днр
всу
сво
новости
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По словам главы Донецкой Народной Республики, это подтверждается и данными разведки. Пушилин также добавил, что с этим связаны изменения в тактике работы артиллерии ВСУ - теперь, по его словам, артиллерия Украины работает уже более точечно, а не "по площадям", как это было недавно.
https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, днр, всу, сво, новости
Спецоперация, Денис Пушилин, ДНР, ВСУ, СВО, Новости
Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии
На некоторых участках фронта у украинских военных встречается дефицит боеприпасов. Об этом заявил 19 августа глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"
По словам главы Донецкой Народной Республики, это подтверждается и данными разведки.
Что касается запасов боеприпасов, есть определенный "голод", мы это тоже фиксируем. Это данные, которые нам дает и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определенных участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьезным сопротивлением
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
Пушилин также добавил, что с этим связаны изменения в тактике работы артиллерии ВСУ - теперь, по его словам, артиллерия Украины работает уже более точечно, а не "по площадям", как это было недавно.