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Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга

Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга - 19.08.2022 Украина.ру

Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга

Жители Санкт-Петербурга направили жителям Мариуполя более 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил 19 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

2022-08-19T18:59

2022-08-19T18:59

2022-08-19T18:59

мариуполь

санкт-петербург

волонтеры

гуманитарная помощь

новости

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Градоначальник отметил, что сегодня, 19 августа, в мире отмечается День гуманитарной помощи. Он поблагодарил волонтеров из Северной Столицы, и отметил роль жителей Санкт-Петербурга в оказании поддержки мариупольцам. Напомним, 1 июня Александр Беглов подписал соглашение о побратимстве между Санкт-Петербургом и Мариуполем. Власти Северной Столицы помогут Мариуполю восстановить драматический театр и филармонию, а также социальную инфраструктуру на Левом Берегу.

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2022

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мариуполь, санкт-петербург, волонтеры, гуманитарная помощь, новости