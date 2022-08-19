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Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга
Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга - 19.08.2022 Украина.ру
Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга
Жители Санкт-Петербурга направили жителям Мариуполя более 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил 19 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.
2022-08-19T18:59
2022-08-19T18:59
2022-08-19T18:59
мариуполь
санкт-петербург
волонтеры
гуманитарная помощь
новости
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Градоначальник отметил, что сегодня, 19 августа, в мире отмечается День гуманитарной помощи. Он поблагодарил волонтеров из Северной Столицы, и отметил роль жителей Санкт-Петербурга в оказании поддержки мариупольцам. Напомним, 1 июня Александр Беглов подписал соглашение о побратимстве между Санкт-Петербургом и Мариуполем. Власти Северной Столицы помогут Мариуполю восстановить драматический театр и филармонию, а также социальную инфраструктуру на Левом Берегу.
https://ukraina.ru/20220726/1036856086.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мариуполь, санкт-петербург, волонтеры, гуманитарная помощь, новости
Мариуполь, Санкт-Петербург, волонтеры, гуманитарная помощь, Новости
Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга
Жители Санкт-Петербурга направили жителям Мариуполя более 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил 19 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что сегодня, 19 августа, в мире отмечается День гуманитарной помощи. Он поблагодарил волонтеров из Северной Столицы, и отметил роль жителей Санкт-Петербурга в оказании поддержки мариупольцам.
Сегодня мы протянули руку помощи Мариуполю – нашему городу-побратиму. И снова петербуржцы не остались в стороне. Мы направили в Мариуполь более 50 тонн гуманитарной помощи... Спасибо, дорогие ленинградцы-петербуржцы, за вашу отзывчивость.
Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга
Напомним, 1 июня Александр Беглов подписал соглашение о побратимстве между Санкт-Петербургом и Мариуполем. Власти Северной Столицы помогут Мариуполю восстановить драматический театр и филармонию, а также социальную инфраструктуру на Левом Берегу.