https://ukraina.ru/20220819/1037889913.html

Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях

Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях - 19.08.2022 Украина.ру

Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях

Трое депутатов Верховной рады Украины от правящей партии представили недостоверные данные в своих декларациях о доходах. Об этом сообщает 19 августа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в ведомственном Telegram-канале

2022-08-19T18:39

2022-08-19T18:39

2022-08-19T18:39

верховная рада

депутаты

коррупция

слуга народа

украина

новости

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Согласно официальному сообщению, протоколы на депутатов Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова уже направлены в суд. В антикоррупционном органе отметили, что общая сумма указанных недостоверных сведений в декларации каждого депутата превышает 2,5 миллиона гривен. Согласно действующему законодательству, народным избранникам может грозить до 2 лет ограничения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

https://ukraina.ru/20220802/1037101206.html

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верховная рада, депутаты, коррупция, слуга народа, украина, новости