Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях
© Фото : коллаж Украина.РуСлуга Народа съезд коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Трое депутатов Верховной рады Украины от правящей партии представили недостоверные данные в своих декларациях о доходах. Об этом сообщает 19 августа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в ведомственном Telegram-канале
Согласно официальному сообщению, протоколы на депутатов Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова уже направлены в суд.
НАПК составило административные протоколы в отношении трех народных депутатов из-за указания недостоверных сведений в декларации. Протоколы направлены на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева
В антикоррупционном органе отметили, что общая сумма указанных недостоверных сведений в декларации каждого депутата превышает 2,5 миллиона гривен.
Согласно действующему законодательству, народным избранникам может грозить до 2 лет ограничения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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