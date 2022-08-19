Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях - 19.08.2022 Украина.ру
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Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях
Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях - 19.08.2022 Украина.ру
Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях
Трое депутатов Верховной рады Украины от правящей партии представили недостоверные данные в своих декларациях о доходах. Об этом сообщает 19 августа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в ведомственном Telegram-канале
2022-08-19T18:39
2022-08-19T18:39
верховная рада
депутаты
коррупция
слуга народа
украина
новости
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Согласно официальному сообщению, протоколы на депутатов Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова уже направлены в суд. В антикоррупционном органе отметили, что общая сумма указанных недостоверных сведений в декларации каждого депутата превышает 2,5 миллиона гривен. Согласно действующему законодательству, народным избранникам может грозить до 2 лет ограничения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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верховная рада, депутаты, коррупция, слуга народа, украина, новости
Верховная Рада, депутаты, коррупция, Слуга народа, Украина, Новости

Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях

18:39 19.08.2022
 
© Фото : коллаж Украина.РуСлуга Народа съезд коллаж
Слуга Народа съезд коллаж - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Трое депутатов Верховной рады Украины от правящей партии представили недостоверные данные в своих декларациях о доходах. Об этом сообщает 19 августа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в ведомственном Telegram-канале
Согласно официальному сообщению, протоколы на депутатов Николая Тищенко, Романа Мулика и Алексея Кузнецова уже направлены в суд.
НАПК составило административные протоколы в отношении трех народных депутатов из-за указания недостоверных сведений в декларации. Протоколы направлены на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева
В антикоррупционном органе отметили, что общая сумма указанных недостоверных сведений в декларации каждого депутата превышает 2,5 миллиона гривен.
Согласно действующему законодательству, народным избранникам может грозить до 2 лет ограничения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:15
Украинским чиновникам снова можно брать "подарки": Верховная Рада дает доброУкраинский парламент отменил ограничения на подарки чиновникам, но идти они должны на нужды ВСУ или гуманитарную помощь, об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка от партии "Голос" 2 августа
 
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