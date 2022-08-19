https://ukraina.ru/20220819/1037889119.html

Сенатор Карасин: верить Зеленскому на слово нельзя

Сенатор Карасин: верить Зеленскому на слово нельзя - 19.08.2022 Украина.ру

Сенатор Карасин: верить Зеленскому на слово нельзя

Сенатор Совета Федерации России Григорий Карасин выразил сомнение, что Зеленский является надежным переговорщиком. Об этом политик написал 19 августа в своем Telegram-канале.

2022-08-19T18:06

2022-08-19T18:06

2022-08-19T18:06

григорий карасин

владимир зеленский

украина

переговоры

новости

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Карасин, до 2019 года занимавший должность заместителя министра иностранных дел России, отметил неуважение Зеленского к дипломатическому протоколу во время переговоров. По мнению сенатора, Зеленский специально эксплуатирует данный образ. Карасин подчеркнул, что просчитать такого человека, как Зеленский, практически невозможно, и верить ему на слово было бы ошибкой.

https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html

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григорий карасин, владимир зеленский, украина, переговоры, новости