Сенатор Карасин: верить Зеленскому на слово нельзя - 19.08.2022 Украина.ру
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Сенатор Карасин: верить Зеленскому на слово нельзя
Сенатор Карасин: верить Зеленскому на слово нельзя - 19.08.2022 Украина.ру
Сенатор Карасин: верить Зеленскому на слово нельзя
Сенатор Совета Федерации России Григорий Карасин выразил сомнение, что Зеленский является надежным переговорщиком. Об этом политик написал 19 августа в своем Telegram-канале.
2022-08-19T18:06
2022-08-19T18:06
григорий карасин
владимир зеленский
украина
переговоры
новости
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Карасин, до 2019 года занимавший должность заместителя министра иностранных дел России, отметил неуважение Зеленского к дипломатическому протоколу во время переговоров. По мнению сенатора, Зеленский специально эксплуатирует данный образ. Карасин подчеркнул, что просчитать такого человека, как Зеленский, практически невозможно, и верить ему на слово было бы ошибкой.
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григорий карасин, владимир зеленский, украина, переговоры, новости
Григорий Карасин, Владимир Зеленский, Украина, переговоры, Новости

Сенатор Карасин: верить Зеленскому на слово нельзя

18:06 19.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВсемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом
Всемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Сенатор Совета Федерации России Григорий Карасин выразил сомнение, что Зеленский является надежным переговорщиком. Об этом политик написал 19 августа в своем Telegram-канале.
Карасин, до 2019 года занимавший должность заместителя министра иностранных дел России, отметил неуважение Зеленского к дипломатическому протоколу во время переговоров.
Для переговоров с киевским управителем во Львов прибыли генеральный секретарь ООН и президент Турции – зрелые люди, соблюдающие приличия общения. И кого они увидели перед собой? Небритого человека в несвежем белье и похожих на него не очень опрятных соратников
Григорий Карасин
Сенатор Совета Федерации
По мнению сенатора, Зеленский специально эксплуатирует данный образ.
Он играет сценки из давно просмотренных фильмов про подпольщиков и партизан. Дескать, глядите, как мы страдаем. Руки помыть некогда!
Григорий Карасин
Сенатор Совета Федерации
Карасин подчеркнул, что просчитать такого человека, как Зеленский, практически невозможно, и верить ему на слово было бы ошибкой.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Вчера, 12:20
Султан на Галичине: Эрдоган пытается организовать встречу Путина с Зеленским
 
Григорий КарасинВладимир ЗеленскийУкраинапереговорыНовости
 
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