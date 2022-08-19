Активистка рассказала о судьбе иностранцев, оказавшихся на Украине
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"Боятся быть избитыми": активистка рассказала о судьбе иностранцев, оказавшихся на Украине
Активистка рассказала о судьбе иностранцев, оказавшихся на Украине
"Боятся быть избитыми": активистка рассказала о судьбе иностранцев, оказавшихся на Украине
По данным испанской газеты El Pais, иностранцы, которые хотят выехать из Украины в страны ЕС, сталкиваются с проявлениями расизма — как со стороны принимающих стран, так и со стороны украинцев
2022-08-19T17:45
2022-08-19T17:45
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Как отметила одна из активисток движения за права беженцев и мигрантов, первая сложность, которую приходится преодолевать иностранным студентам и работникам, оказавшимся на Украине — это сами украинцы.Предусмотренные Киевом маршруты эвакуации также не стали выходом для этих людей, которые, по ее словам, вынуждены идти пешком километры и километры, боясь быть избитыми. Некоторых выкидывали из поездов, направляющихся к границе, добавила активистка.Журналисты рассказали о нигерийском студенте, который пытался выехать в ЕС из Киева. "Первым делом я поехал во Львов, потому что там есть железнодорожное сообщение с другими странами, но когда туда приехал, там царил расизм: украинцы не пускали в поезда людей других национальностей", — рассказал молодой человек.Активисты напомнили, что многие организации, в частности Amnesty International, обвинили украинское правительство в несоблюдении международных обязательств и нежелании признавать существующий там расизм и национализм, а также расовые критерии, применяемые государственными чиновниками, например, при выборочных проверках.В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому ВСУ размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны. Это вызвало бурную реакцию со стороны киевских властей, некоторых иностранных политиков и СМИ. Организация заявила, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет.
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новости, украина, беженцы, европа, ес
Новости, Украина, беженцы, Европа, ЕС

"Боятся быть избитыми": активистка рассказала о судьбе иностранцев, оказавшихся на Украине

17:45 19.08.2022
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP / Martin Meissner
Читать в
По данным испанской газеты El Pais, иностранцы, которые хотят выехать из Украины в страны ЕС, сталкиваются с проявлениями расизма — как со стороны принимающих стран, так и со стороны украинцев
Как отметила одна из активисток движения за права беженцев и мигрантов, первая сложность, которую приходится преодолевать иностранным студентам и работникам, оказавшимся на Украине — это сами украинцы.
"Если мы посмотрим на другие конфликты, то быстро поймем, что беженцы из этих стран, которые оказались не светловолосыми и голубоглазыми, имеют много проблем с точки зрения приема и нормальной жизни в стране проживания даже спустя много лет. Мы хотим, чтобы ко всем беженцам было одинаковое отношение и одинаковый механизм приема", — рассказала она.
Предусмотренные Киевом маршруты эвакуации также не стали выходом для этих людей, которые, по ее словам, вынуждены идти пешком километры и километры, боясь быть избитыми. Некоторых выкидывали из поездов, направляющихся к границе, добавила активистка.
"Когда они прибывали на границу, польские власти тоже усложняли им жизнь. Затем, после второго отказа, люди узнают, что в Польше и без того существует явная расистская угроза, поэтому въезд в эту страну — это не гарантия безопасности", — заявила Мартинес.
Журналисты рассказали о нигерийском студенте, который пытался выехать в ЕС из Киева. "Первым делом я поехал во Львов, потому что там есть железнодорожное сообщение с другими странами, но когда туда приехал, там царил расизм: украинцы не пускали в поезда людей других национальностей", — рассказал молодой человек.
Активисты напомнили, что многие организации, в частности Amnesty International, обвинили украинское правительство в несоблюдении международных обязательств и нежелании признавать существующий там расизм и национализм, а также расовые критерии, применяемые государственными чиновниками, например, при выборочных проверках.
В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому ВСУ размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны.
Это вызвало бурную реакцию со стороны киевских властей, некоторых иностранных политиков и СМИ. Организация заявила, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет.
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