https://ukraina.ru/20220819/1037888409.html

"Боятся быть избитыми": активистка рассказала о судьбе иностранцев, оказавшихся на Украине

Активистка рассказала о судьбе иностранцев, оказавшихся на Украине

"Боятся быть избитыми": активистка рассказала о судьбе иностранцев, оказавшихся на Украине

По данным испанской газеты El Pais, иностранцы, которые хотят выехать из Украины в страны ЕС, сталкиваются с проявлениями расизма — как со стороны принимающих стран, так и со стороны украинцев

2022-08-19T17:45

2022-08-19T17:45

2022-08-19T17:45

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Как отметила одна из активисток движения за права беженцев и мигрантов, первая сложность, которую приходится преодолевать иностранным студентам и работникам, оказавшимся на Украине — это сами украинцы.Предусмотренные Киевом маршруты эвакуации также не стали выходом для этих людей, которые, по ее словам, вынуждены идти пешком километры и километры, боясь быть избитыми. Некоторых выкидывали из поездов, направляющихся к границе, добавила активистка.Журналисты рассказали о нигерийском студенте, который пытался выехать в ЕС из Киева. "Первым делом я поехал во Львов, потому что там есть железнодорожное сообщение с другими странами, но когда туда приехал, там царил расизм: украинцы не пускали в поезда людей других национальностей", — рассказал молодой человек.Активисты напомнили, что многие организации, в частности Amnesty International, обвинили украинское правительство в несоблюдении международных обязательств и нежелании признавать существующий там расизм и национализм, а также расовые критерии, применяемые государственными чиновниками, например, при выборочных проверках.В начале августа Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому ВСУ размещают вооружения в школах и больницах и подвергают риску мирных жителей, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы и правила войны. Это вызвало бурную реакцию со стороны киевских властей, некоторых иностранных политиков и СМИ. Организация заявила, что сожалеет "о боли и гневе", которые вызвал ее доклад на Украине, но отказываться от него не будет.

https://ukraina.ru/20220623/1034205626.html

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новости, украина, беженцы, европа, ес