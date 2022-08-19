Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкПослы нескольких стран прибыли в МИД РФ, в связи с делом историка Дмитриева
Ссылаясь на источники, 19 августа телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что проект соглашения по ядерному досье Ирана с европейскими предложениями предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа
"Европейское предложение по возрождению ядерной сделки включает в себя четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. В первый день после подписания соглашения санкции будут сняты с 17 иранских банков и 150 компаний", - передает СМИ.
Помимо этого, по словам источников, проект соглашения с Ираном содержит условие возвращения Южной Кореей семи миллиардов долларов Ирану.
Кроме того, с первого дня реализации соглашения после его подписания Тегеран начнет постепенно отказываться от осуществления своей ядерной программы.
В течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран будет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки.
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