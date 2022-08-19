Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с иранских банков
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Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков
Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с иранских банков
Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков
Ссылаясь на источники, 19 августа телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что проект соглашения по ядерному досье Ирана с европейскими предложениями предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа
2022-08-19T17:22
2022-08-19T17:22
новости
ядерная безопасность
иран
соглашение
санкции
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Помимо этого, по словам источников, проект соглашения с Ираном содержит условие возвращения Южной Кореей семи миллиардов долларов Ирану.Кроме того, с первого дня реализации соглашения после его подписания Тегеран начнет постепенно отказываться от осуществления своей ядерной программы.В течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран будет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки.
https://ukraina.ru/20220726/1036817057.html
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новости, ядерная безопасность, иран, соглашение, санкции
Новости, ядерная безопасность, Иран, соглашение, Санкции

Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков

17:22 19.08.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкПослы нескольких стран прибыли в МИД РФ, в связи с делом историка Дмитриева
Послы нескольких стран прибыли в МИД РФ, в связи с делом историка Дмитриева - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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Ссылаясь на источники, 19 августа телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что проект соглашения по ядерному досье Ирана с европейскими предложениями предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа
"Европейское предложение по возрождению ядерной сделки включает в себя четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. В первый день после подписания соглашения санкции будут сняты с 17 иранских банков и 150 компаний", - передает СМИ.
Помимо этого, по словам источников, проект соглашения с Ираном содержит условие возвращения Южной Кореей семи миллиардов долларов Ирану.
Кроме того, с первого дня реализации соглашения после его подписания Тегеран начнет постепенно отказываться от осуществления своей ядерной программы.
В течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран будет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
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Политолог: России есть чему поучиться у ИранаПрезидент России Владимир Путин посетил Тегеран, где состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции. О чем общались лидеры и, чем именно Иран может быть полезен Москве, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
 
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