https://ukraina.ru/20220819/1037887219.html

Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков

Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с иранских банков

Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков

Ссылаясь на источники, 19 августа телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что проект соглашения по ядерному досье Ирана с европейскими предложениями предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа

2022-08-19T17:22

2022-08-19T17:22

2022-08-19T17:22

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ядерная безопасность

иран

соглашение

санкции

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Помимо этого, по словам источников, проект соглашения с Ираном содержит условие возвращения Южной Кореей семи миллиардов долларов Ирану.Кроме того, с первого дня реализации соглашения после его подписания Тегеран начнет постепенно отказываться от осуществления своей ядерной программы.В течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран будет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки.

https://ukraina.ru/20220726/1036817057.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ядерная безопасность, иран, соглашение, санкции