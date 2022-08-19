https://ukraina.ru/20220819/1037881685.html

Зеленский перестал быть героем для украинцев: что говорили об Украине в мире 19 августа

Зеленский перестал быть героем для украинцев: что говорили об Украине в мире 19 августа - 19.08.2022 Украина.ру

Зеленский перестал быть героем для украинцев: что говорили об Украине в мире 19 августа

Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T16:52

2022-08-19T16:52

2022-08-19T17:09

эксклюзив

украина

владимир зеленский

иносми

сша

джо байден

владимир путин

германия

военная помощь

оружие

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Оружия нет, но вы держитесь!Накануне Кильский институт мировой экономики сообщил, что впервые с начала спецоперации РФ шесть крупнейших стран Европы (Великобритания, Франция, Германия, Польша, Италия, Испания) не давали Киеву никаких новых обещаний военной помощи. Немецкая газета Die Welt рассказала о безрезультатных попытках украинских дипломатов добиться от Берлина получения дополнительных партий оружия.«Все наши просьбы были записаны и зафиксированы, но пока что это не привело ни к какому эффекту», — посетовали источники издания в правительственных кругах Украины.С июня в Бундесвере проводились встречи с представителями Киева по этому вопросу, в них участвовала и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. На днях с ней по телефону тему вооружения ВСУ обсуждал министр обороны Украины Алексей Резников. В свою очередь Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак звонил 4 августа советнику канцлера ФРГ по внешней политике Йенсу Плётнеру.Как уточняет Die Welt, украинские чиновники попросили о дополнительных поставках тех видов вооружений, которые Германия ранее уже поставляла Киеву — самоходных гаубиц Panzerhaubitze 200 и РСЗО Mars II. Также чиновники просили одобрить поставку 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard 1 (оружейный концерн Rheinmetall как производитель этих машин выступил с предложением о поставках на Украину ещё в апреле, однако немецкие власти не выдали одобрения).Представители бундесвера заявили украинским визави, что Вооружённые Силы ФРГ сами нуждаются в этом оружии для исполнения обязательств в рамках НАТО, говорят источники газеты.Действительно, ранее Ламбрехт, отвечая на критику за недостаточную поддержку Украины, заявила, что Берлин помогает Киеву чем может — больше у немецкой армии нет вооружений, которые можно было бы передать ВСУ в качестве военной помощи.Ламбрехт подчеркнула, что нельзя действовать в ущерб обороноспособности самой Германии.Зеленский — больше не герой УкраиныАмериканская газета The Washington Post обращает внимание, как опубликованное ею 16 августа интервью украинского лидера изменило отношение соотечественников к нему.«До этой недели казалось, что украинцы считают президента Владимира Зеленского безупречным человеком, национальным героем, который остался в Киеве, несмотря на риск личной безопасности, чтобы вести свою страну против вторжения российских войск. Однако комментарии, который он дал The Washington Post, объясняя, почему он не стал делиться с украинцами деталями неоднократных предостережений Соединённых Штатов о запланированном Россией вторжении, привели к тому, что пузырь лопнул, спровоцировав беспрецедентный с начала военных действий шквал общественной критики», — говорится в статье.В том интервью Зеленский заявил, что не сообщил гражданам о полученной от Вашингтона информации, поскольку опасался паники в обществе и оттока населения из страны, который впоследствии спровоцировал бы экономический коллапс. Однако украинцы в это оправдание не поверили и возложили ответственность за происходящее на президента.Главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева написала на своей странице в Facebook*, что такие заявления властей её оскорбили, и отметила, что из этой ситуации никаких выводов не сделали. Точно так же руководство страны сейчас не готовит население к зимнему сезону, который, очевидно, будет сложным, хотя эта тема обсуждается и депутатами, и министрами, и в частных разговорах.По словам Мусаевой, уровень возмущения беспрецедентен для Украины и представляет собой, возможно, первый серьёзный коммуникационный кризис для Зеленского, которого считают мастером коммуникации, и всей его команды.«Он не хотел ставить страну на военные рельсы, потому что боялся потерять власть», — заявил журналист Богдан Буткевич.Украинская поэтесса Катерина Бабкина подчеркнула, что непредупреждение мирных жителей, проживающих в районах, находящихся в опасности, особенно семей с детьми, пожилыми родственниками инвалидами, — это вовсе «ни сбой, ни ошибка, ни досадное недоразумение, ни стратегический просчёт, это настоящее преступление».Зеленский и Байден разошлись в целяхВетеран Вооружённых сил США, журналист Шон Спунтс в комментарии изданию Newsweek сказал: «Похоже, что в то время как Украина хотела бы закончить войну побыстрее, политика США направлена на затягивание конфликта в надежде привести к краху самой России, как в военном, так и в экономическом плане».Ранее глава Пентагона Ллойд Остин прямым текстом заявил, что Вашингтон хочет наказать Россию, чтобы она больше не повторяла того, что делает сейчас на Украине.Спунтс подчёркивает, что слова президента РФ Владимира Путина о том, что американцы намеренно затягивают украинский конфликт, не такие уж неправдоподобные, как их пытаются представить на Западе.Издание напоминает заявление российского лидера Владимира Путина 16 августа в приветственном слове на X Московской конференции по международной безопасности: западные глобалистские элиты провоцируют хаос, разжигают старые и новые конфликты и пытаются сохранить гегемонию и власть, ускользающие из их рук, а ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20220805/1037318243.html

https://ukraina.ru/20220818/1037779246.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, владимир зеленский, иносми, сша, джо байден, владимир путин, германия, военная помощь, оружие