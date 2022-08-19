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Украинский посол попросил отдать ему арендованный Россией участок в Австралии
Украинский посол попросил отдать ему арендованный Россией участок в Австралии - 19.08.2022 Украина.ру
Украинский посол попросил отдать ему арендованный Россией участок в Австралии
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко предложил выкупить участок земли, арендованный Россией для диппредставительства в Канберре, если ему разрешат в Киеве. Об этом сообщает 19 августа британская газета The Guardian, ссылаясь на радио ABC
2022-08-19T14:32
2022-08-19T14:32
2022-08-19T14:32
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посольство
австралия
участок
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Мирошниченко предложит правительству Украины выкупить участок, а после возможного одобрения обратится в австралийское Национальное столичное управление (NCA).Ранее в NCA расторгли договор аренды земельного участка в пригороде Канберры Ярраламла, на котором планировали построить здание представительства России. В 2011 году Россия получила права на строительство, однако спустя три года стройка так и не была завершена. Незавершенные работы в NCS назвали "бельмом на глазу".Российское посольство пыталось привлечь подрядчиков для надзора над работами, но австралийские власти заблокировали эту возможность из-за опасений связи с российской разведкой, пишет The Guardian. Российский посол анонимно объяснил британскому изданию, что Австралия пыталась помешать попыткам защититься от шпионажа – все здания посольств строят по современным стандартам безопасности.
https://ukraina.ru/20210401/1031014005.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, посольство, австралия, участок
Новости, Украина, посольство, Австралия, участок
Украинский посол попросил отдать ему арендованный Россией участок в Австралии
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко предложил выкупить участок земли, арендованный Россией для диппредставительства в Канберре, если ему разрешат в Киеве. Об этом сообщает 19 августа британская газета The Guardian, ссылаясь на радио ABC
"Украинское правительство арендует офисное помещение для посольства, и у меня нет резиденции, мы просто арендовали небольшой таунхаус. Было бы очень хорошо, если бы мы могли получить этот участок земли", - сказал Мирошниченко.
Мирошниченко предложит правительству Украины выкупить участок, а после возможного одобрения обратится в австралийское Национальное столичное управление (NCA).
Ранее в NCA расторгли договор аренды земельного участка в пригороде Канберры Ярраламла, на котором планировали построить здание представительства России. В 2011 году Россия получила права на строительство, однако спустя три года стройка так и не была завершена. Незавершенные работы в NCS назвали "бельмом на глазу".
Российское посольство пыталось привлечь подрядчиков для надзора над работами, но австралийские власти заблокировали эту возможность из-за опасений связи с российской разведкой, пишет The Guardian. Российский посол анонимно объяснил британскому изданию, что Австралия пыталась помешать попыткам защититься от шпионажа – все здания посольств строят по современным стандартам безопасности.