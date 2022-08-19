https://ukraina.ru/20220819/1037872383.html

США объявили вакансию на должность старшего советника для МВД Украины

США объявили вакансию на должность советника МВД Украины

США объявили вакансию на должность старшего советника для МВД Украины

На портале госзакупок США 19 августа появилась интересная вакансия: бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, ищет старшего советника для МВД Украины

2022-08-19T14:22

2022-08-19T14:22

2022-08-19T14:22

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сша

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мвд украины

советник

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Как указано в материале, потенциальный кандидат должен будет организовывать доставку необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, организовывать ее обучение, а также в целом участвовать в реформировании органов МВД.Лучший из кандидатов будет получать зарплату от 91 до 134 тысяч долларов в год. Офис будет находиться в посольстве США в Киеве, или, в зависимости от обстановки на Украине, в Польше или Германии.Необходимость в советнике для украинских силовиков госдепартамент объясняет "помощью принимающей стране в соблюдении европейских и международных стандартов правоохранительных органов в рамках подготовки к возможной интеграции в Европейский Союз".В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.

https://ukraina.ru/20220422/1033837962.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, мвд украины, советник, вакансии