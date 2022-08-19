США объявили вакансию на должность советника МВД Украины
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США объявили вакансию на должность старшего советника для МВД Украины
США объявили вакансию на должность советника МВД Украины
США объявили вакансию на должность старшего советника для МВД Украины
На портале госзакупок США 19 августа появилась интересная вакансия: бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, ищет старшего советника для МВД Украины
2022-08-19T14:22
2022-08-19T14:22
новости
сша
украина
мвд украины
советник
вакансии
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Как указано в материале, потенциальный кандидат должен будет организовывать доставку необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, организовывать ее обучение, а также в целом участвовать в реформировании органов МВД.Лучший из кандидатов будет получать зарплату от 91 до 134 тысяч долларов в год. Офис будет находиться в посольстве США в Киеве, или, в зависимости от обстановки на Украине, в Польше или Германии.Необходимость в советнике для украинских силовиков госдепартамент объясняет "помощью принимающей стране в соблюдении европейских и международных стандартов правоохранительных органов в рамках подготовки к возможной интеграции в Европейский Союз".В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.
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новости, сша, украина, мвд украины, советник, вакансии
Новости, США, Украина, МВД Украины, советник, вакансии

США объявили вакансию на должность старшего советника для МВД Украины

14:22 19.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста у посольства США в Киеве
Акция протеста у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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На портале госзакупок США 19 августа появилась интересная вакансия: бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, ищет старшего советника для МВД Украины
Как указано в материале, потенциальный кандидат должен будет организовывать доставку необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, организовывать ее обучение, а также в целом участвовать в реформировании органов МВД.

Ожидается, что советник установит сотрудничество с должностными лицами МВД Украины и будет выполнять функции координатора программы помощи правоохранительным органам в стране.

Лучший из кандидатов будет получать зарплату от 91 до 134 тысяч долларов в год. Офис будет находиться в посольстве США в Киеве, или, в зависимости от обстановки на Украине, в Польше или Германии.
Необходимость в советнике для украинских силовиков госдепартамент объясняет "помощью принимающей стране в соблюдении европейских и международных стандартов правоохранительных органов в рамках подготовки к возможной интеграции в Европейский Союз".
В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.
Визит премьер-министра Великобритании Б. Джонсона в Киев
22 апреля, 16:04
Новый американский куратор Киева, ООН не видит геноцида на Украине: что говорили об Украине в мире 22 апреляПоставками оружия Украине будет заведовать генерал-лейтенант в отставке Терри Волфф. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в его стране — геноцид, но Управление верховного комиссара ООН по правам человека опровергло это заявление
 
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