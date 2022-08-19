https://ukraina.ru/20220819/1037872383.html
США объявили вакансию на должность старшего советника для МВД Украины
США объявили вакансию на должность советника МВД Украины
США объявили вакансию на должность старшего советника для МВД Украины
На портале госзакупок США 19 августа появилась интересная вакансия: бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, ищет старшего советника для МВД Украины
2022-08-19T14:22
2022-08-19T14:22
2022-08-19T14:22
новости
сша
украина
мвд украины
советник
вакансии
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Как указано в материале, потенциальный кандидат должен будет организовывать доставку необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, организовывать ее обучение, а также в целом участвовать в реформировании органов МВД.Лучший из кандидатов будет получать зарплату от 91 до 134 тысяч долларов в год. Офис будет находиться в посольстве США в Киеве, или, в зависимости от обстановки на Украине, в Польше или Германии.Необходимость в советнике для украинских силовиков госдепартамент объясняет "помощью принимающей стране в соблюдении европейских и международных стандартов правоохранительных органов в рамках подготовки к возможной интеграции в Европейский Союз".В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.
https://ukraina.ru/20220422/1033837962.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, мвд украины, советник, вакансии
Новости, США, Украина, МВД Украины, советник, вакансии
США объявили вакансию на должность старшего советника для МВД Украины
На портале госзакупок США 19 августа появилась интересная вакансия: бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, ищет старшего советника для МВД Украины
Как указано в материале, потенциальный кандидат должен будет организовывать доставку необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, организовывать ее обучение, а также в целом участвовать в реформировании органов МВД.
Ожидается, что советник установит сотрудничество с должностными лицами МВД Украины и будет выполнять функции координатора программы помощи правоохранительным органам в стране.
Лучший из кандидатов будет получать зарплату от 91 до 134 тысяч долларов в год. Офис будет находиться в посольстве США в Киеве, или, в зависимости от обстановки на Украине, в Польше или Германии.
Необходимость в советнике для украинских силовиков госдепартамент объясняет "помощью принимающей стране в соблюдении европейских и международных стандартов правоохранительных органов в рамках подготовки к возможной интеграции в Европейский Союз".
В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.