https://ukraina.ru/20220819/1037870172.html

К расстрелам готовы. Зеленский завершает формирование тоталитаризма на Украине

К расстрелам готовы. Зеленский завершает формирование тоталитаризма на Украине - 19.08.2022 Украина.ру

К расстрелам готовы. Зеленский завершает формирование тоталитаризма на Украине

Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T13:42

2022-08-19T13:42

2022-08-19T14:32

владимир зеленский

эксклюзив

кмис

социология

украина

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Президент Украины Владимир Зеленский может быть доволен: взятый им и его ближайшей камарильей курс на построение полностью зависимого, тоталитарного общества в стране приносит плоды. Украинцы уже не только готовы, чтобы их вешали, но и несут свои верёвки для расправы — чтобы палачи не устали при поисках инструментария.Киевский международный институт социологии (КМИС) на днях обнародовал данные соцопроса на тему демократических предпочтений украинского общества, уверенно идущего... в Европу.Ко всему комплексу демократических ценностей и, судя по всему, отдельно к правилам ЛГБТ-прайда, давшего на Украине целый батальон нетрадиционных бойцов для войны с «гомофобной натурал-русней» на полях спецвоенной операции (СВО).Мы не зря пишем об ЛГБТ. Только склонность украинских респондентов к разного рода извращениям могла спровоцировать подобные ответы на вопросы социологов.Если верить КМИС, сегодня, во время «украинско-российской войны» (так в Украине называют СВО):— 58% опрошенных украинцев считают, что сильный лидер важнее демократии, и только 14% уверены, что демократия всё же важнее;— 79% респондентов — за то, чтобы президент вмешивался в работу других органов власти, несмотря на то, что в Конституции записано разделение властей, а 16% считают, что президент должен придерживаться законов и Конституции;— 62% опрошенных — за запрет любой критики властей во время военных действий, а 32% всё же отстаивают конкуренцию взглядов и мыслей;— 57% респондентов считают, что нужно наказывать за «вредные» взгляды, 37% же отстаивают плюрализм мнений;— 47% опрошенных уверены, что власть может закрывать и запрещать политические партии «неправильной» ориентации, а 46% — за то, чтобы партии свободно работали в рамках законов.Если обобщать эти данные, очевидно, что усилиями команды Зеленского и при помощи всего комплекса репрессий и преследований в Украине формируется совершенно безголосое, безропотное тоталитарное общество не граждан, а политических рабов, способность которых к сопротивлению окончательно сломана.Похоже, это именно то, к чему стремились все украинские президенты. За исключением разве что первого — Леонида Кравчука, который тогда, в первые годы независимости, еще не понял, почём в Одессе рубероид.Остальные же главы государства тянули властное одеяло на себя и перелопачивали властные полномочия себе на пользу. Для этого они долго отказывались принимать новую Конституцию, по нескольку раз меняли ее под себя и распускали парламент, если тот был не согласен.При Леониде Кучме Конституцию в 1996 году приняли, но он же и пытался изменить ее уже на Всеукраинском референдуме 2000 года. И таки изменил в 2004 году, когда под давлением первого, «оранжевого», Майдана согласился с тем, что президентом страны после него должен стать «мессийка» Виктор Ющенко.При Ющенко незаконно разогнали Верховную Раду в 2007 году, потому что она не вписывалась в демократическое представление победивших о власти. Тогда премьер-министром стала Юлия Тимошенко, которая окончательно уничтожила рейтинг Ющенко, и он президентские выборы-2010 с треском проиграл.После прихода к власти Виктор Янукович немедленно вернул тот вариант Конституции, в котором она была принята и провозглашала президентско-парламентскую республику с очень сильным полномочиями главы государства.И уже в 2014 году самого Януковича поперли с должности — при помощи госпереворота. На Конституцию при этом наплевали: Януковича президентства лишили, должность и. о. президента под Александра Турчинова придумали, армию против собственного народа в Донбассе бросили.При Петре «Пятом» Порошенко Конституцию изнасиловали тем, что изменили статус Украины: провозгласили курс на вступление в ЕС и НАТО вместе первоначального нейтрального и внеблокового статуса. И все это делалось без консультаций с народом, который никто ни о чем не спрашивал.Учредительные основы государства новые власти изменили под себя — и под геополитическую конъюнктуру, заказанную и проплаченную западными кураторами Украины.Зеленский только завершил конституционный погром, отменив бесплатную медицину и практически все социальные прав граждан. После действий Зеленского говорить о каких-то гарантированных Конституцией правах и свободах граждан не приходится вообще.«Повоняют и забудут» — этот главный подход к народным чаяниям и запросам, которые власть нарушала на каждом шагу, сформулировал один из циничных «рэчныкив» (спикеров) режима Зорян Шкиряк еще при Порошенко.Так власти и действуют и при Зеленском. Но самое противное — другое: «пипл» действительно «хавает» и соглашается с ограничениями собственных прав.Чем закончится этот общественно-политический и социально-психологический суицид украинского населения, пока не знает никто. Но, с другой стороны, и знать никто не хочет, потому что у Зеленского давно поняли: запуганным стадом управлять легче.Именно протестированное соцопросом КМИС «стадо» дает режиму Зеленского и пушечное мясо на войну с Россией в рамках СВО, и рекрутов для репрессий себе же подобных, и доносчиков, которые следят за морально-политическим обликом соседей.

https://ukraina.ru/20220819/1037863017.html

https://ukraina.ru/20220412/1033743055.html

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владимир зеленский, эксклюзив, кмис, социология, украина