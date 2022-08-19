Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе - 19.08.2022 Украина.ру
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Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе
Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе - 19.08.2022 Украина.ру
Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе
Неизвестные активисты в Лас-Вегасе, США, заметили российского певца Филиппа Киркорова и крикнули ему "Слава Украине", сообщил в соцсети украинский телеведущий Юрий Горбунов 19 августа
2022-08-19T12:57
2022-08-19T12:57
новости
киркоров
сша
активисты
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Певец находился в одном из многолюдных мест Лас-Вегаса, занимаясь своими делами, когда неизвестный выкрикнул украинский националистический лозунг. Несколько голос ответили ему традиционным бандеровским приветствием "героям слава".В комментариях к видео, опубликованным Горбуновым, пользователи попытались посмеяться над "испуганной" реакцией Киркорова, которая заключалась в том, что певец удивленно посмотрел на кричащего.Также украинский блогер Алексей Дуренев в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором женщина с Украины пытается вызвать реакцию и "чувство вины" у Киркорова, гуляющего по улице в Монако.С начала российской спецоперации на Украине певец долго не высказывал конкретную позицию, за что его нередко критиковали коллеги из российского шоу-бизнеса. Однако, в начале лета Киркоров заявил о своей поддержке СВО и в июле выступил перед российскими военными в госпитале в Феодосии.
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новости, киркоров, сша, активисты, монако
Новости, Киркоров, США, активисты, Монако

Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе

12:57 19.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФестиваль "Песня года – 2020" Киркоров
Фестиваль Песня года – 2020 Киркоров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Неизвестные активисты в Лас-Вегасе, США, заметили российского певца Филиппа Киркорова и крикнули ему "Слава Украине", сообщил в соцсети украинский телеведущий Юрий Горбунов 19 августа
Певец находился в одном из многолюдных мест Лас-Вегаса, занимаясь своими делами, когда неизвестный выкрикнул украинский националистический лозунг. Несколько голос ответили ему традиционным бандеровским приветствием "героям слава".
В комментариях к видео, опубликованным Горбуновым, пользователи попытались посмеяться над "испуганной" реакцией Киркорова, которая заключалась в том, что певец удивленно посмотрел на кричащего.
Также украинский блогер Алексей Дуренев в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором женщина с Украины пытается вызвать реакцию и "чувство вины" у Киркорова, гуляющего по улице в Монако.
С начала российской спецоперации на Украине певец долго не высказывал конкретную позицию, за что его нередко критиковали коллеги из российского шоу-бизнеса. Однако, в начале лета Киркоров заявил о своей поддержке СВО и в июле выступил перед российскими военными в госпитале в Феодосии.
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 13:14
"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в КрымуПевец Филипп Киркоров на концерте в Крыму поприветствовал российских военных, которые проходят реабилитацию после ранений на полуострове и посетили мероприятие. Соответствующее видео опубликовано в сети 28 июля
 
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