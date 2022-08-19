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Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе

Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе - 19.08.2022 Украина.ру

Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе

Неизвестные активисты в Лас-Вегасе, США, заметили российского певца Филиппа Киркорова и крикнули ему "Слава Украине", сообщил в соцсети украинский телеведущий Юрий Горбунов 19 августа

2022-08-19T12:57

2022-08-19T12:57

2022-08-19T12:57

новости

киркоров

сша

активисты

монако

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Певец находился в одном из многолюдных мест Лас-Вегаса, занимаясь своими делами, когда неизвестный выкрикнул украинский националистический лозунг. Несколько голос ответили ему традиционным бандеровским приветствием "героям слава".В комментариях к видео, опубликованным Горбуновым, пользователи попытались посмеяться над "испуганной" реакцией Киркорова, которая заключалась в том, что певец удивленно посмотрел на кричащего.Также украинский блогер Алексей Дуренев в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором женщина с Украины пытается вызвать реакцию и "чувство вины" у Киркорова, гуляющего по улице в Монако.С начала российской спецоперации на Украине певец долго не высказывал конкретную позицию, за что его нередко критиковали коллеги из российского шоу-бизнеса. Однако, в начале лета Киркоров заявил о своей поддержке СВО и в июле выступил перед российскими военными в госпитале в Феодосии.

https://ukraina.ru/20220728/1036961614.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киркоров, сша, активисты, монако