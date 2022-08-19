https://ukraina.ru/20220819/1037866710.html
Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе
Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе - 19.08.2022 Украина.ру
Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе
Неизвестные активисты в Лас-Вегасе, США, заметили российского певца Филиппа Киркорова и крикнули ему "Слава Украине", сообщил в соцсети украинский телеведущий Юрий Горбунов 19 августа
2022-08-19T12:57
2022-08-19T12:57
2022-08-19T12:57
новости
киркоров
сша
активисты
монако
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103014/82/1030148267_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_b927be31e1f177decb395038b4a82a09.jpg
Певец находился в одном из многолюдных мест Лас-Вегаса, занимаясь своими делами, когда неизвестный выкрикнул украинский националистический лозунг. Несколько голос ответили ему традиционным бандеровским приветствием "героям слава".В комментариях к видео, опубликованным Горбуновым, пользователи попытались посмеяться над "испуганной" реакцией Киркорова, которая заключалась в том, что певец удивленно посмотрел на кричащего.Также украинский блогер Алексей Дуренев в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором женщина с Украины пытается вызвать реакцию и "чувство вины" у Киркорова, гуляющего по улице в Монако.С начала российской спецоперации на Украине певец долго не высказывал конкретную позицию, за что его нередко критиковали коллеги из российского шоу-бизнеса. Однако, в начале лета Киркоров заявил о своей поддержке СВО и в июле выступил перед российскими военными в госпитале в Феодосии.
https://ukraina.ru/20220728/1036961614.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103014/82/1030148267_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_df0b2c828d2a25fcd4e4852345afcc2c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киркоров, сша, активисты, монако
Новости, Киркоров, США, активисты, Монако
Украинские активисты атаковали Киркорова в Лас-Вегасе
Неизвестные активисты в Лас-Вегасе, США, заметили российского певца Филиппа Киркорова и крикнули ему "Слава Украине", сообщил в соцсети украинский телеведущий Юрий Горбунов 19 августа
Певец находился в одном из многолюдных мест Лас-Вегаса, занимаясь своими делами, когда неизвестный выкрикнул украинский националистический лозунг. Несколько голос ответили ему традиционным бандеровским приветствием "героям слава".
В комментариях к видео, опубликованным Горбуновым, пользователи попытались посмеяться над "испуганной" реакцией Киркорова, которая заключалась в том, что певец удивленно посмотрел на кричащего.
Также украинский блогер Алексей Дуренев в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором женщина с Украины пытается вызвать реакцию и "чувство вины" у Киркорова, гуляющего по улице в Монако.
С начала российской спецоперации на Украине певец долго не высказывал конкретную позицию, за что его нередко критиковали коллеги из российского шоу-бизнеса. Однако, в начале лета Киркоров заявил о своей поддержке СВО и в июле выступил перед российскими военными в госпитале в Феодосии.